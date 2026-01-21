Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
"Grönlanti ei ole myytävänä", julistaa kyltti Nuukissa. AFP / LEHTIKUVA / MADS CLAUS RASMUSSEN

Aleksander Stubb Ylelle: Pahin skenaario Grönlannista on pois pöydältä

Presidentin mukaan ratkaisua haetaan diplomatian keinoin.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi Ylelle Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin puhetta Maailman talousfoorumissa Davosissa.

Stubbin mukaan pahin skenaario Grönlannin suhteen on nyt pois pöydältä.

– Katastrofi on vältetty, koska on todettu niin vahvasti, että sotilaallista väliintuloa ei tule. Nyt on rakennettava diplomatian keinoin prosessi, joka vahvistaa arktista turvallisuutta ja kääntää Trumpin katseen toisaalle, Stubb totesi Ylellä.

Trump sanoi puheessaan, ettei halua käyttää voimaa Grönlannin hankkimiseksi, vaan haluaa yhä neuvotella Tanskan kanssa.

LUE MYÖS:
Donald Trump Grönlannista: En pyydä muuta kuin tämän ison jääpalan
USA:n kongressi voi estää Donald Trumpin haaveet Grönlannista

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)