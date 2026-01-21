Aleksander Stubb Ylelle: Pahin skenaario Grönlannista on pois pöydältä

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi Ylelle Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin puhetta Maailman talousfoorumissa Davosissa.

Stubbin mukaan pahin skenaario Grönlannin suhteen on nyt pois pöydältä.

– Katastrofi on vältetty, koska on todettu niin vahvasti, että sotilaallista väliintuloa ei tule. Nyt on rakennettava diplomatian keinoin prosessi, joka vahvistaa arktista turvallisuutta ja kääntää Trumpin katseen toisaalle, Stubb totesi Ylellä.

Trump sanoi puheessaan, ettei halua käyttää voimaa Grönlannin hankkimiseksi, vaan haluaa yhä neuvotella Tanskan kanssa.

