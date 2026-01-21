USA:n kongressi voi estää Donald Trumpin haaveet Grönlannista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin aggressiivinen retoriikka Grönlannin haltuunottamiseksi huolettaa molempien puolueiden poliitikkoja edustajainhuoneessa ja senaatissa.
Financial Timesin mukaan republikaanit voivat jopa estää sotavoiman käytön, jos Trump tähän yrittää turvautua.
Niin sanottu sotavoimalaki voisi edellyttää presidenttiä ilmoittamaan joukkojen lähettämisestä muutaman vuorokauden kuluessa ja asettaa aikarajan yksiköiden vetämiseksi takaisin ilman kongressin erillistä valtuutusta.
Pohjois-Carolinan senaattori Thom Tillis sanoi, että sotilaallinen operaatio tai sotilaallisen läsnäolon lisääminen Grönlannissa johtaisi kongressin vastatoimiin, joilla olisi takanaan senaatin republikaanien enemmistö.
– En arvostele presidenttiä vaan niitä huonoja neuvoja, joita hän saa Grönlantiin liittyen, Tillis sanoi CNBC:lle.
Hänen mukaansa mukaan presidentin veto-oikeus voitaisiin ohittaa ”helposti”, eli mukaan saataisiin ainakin 66 senaattoria.
Kentuckyn republikaanisenaattori Rand Paul oli samoilla linjoilla arvioidessaan viikonloppuna, ettei Grönlannin miehittämiseen ole löydettävissä minkäänlaista tukea kongressista.
Kongressin alahuoneessa on käsittelyssä lakiesitys, joka estäisi Yhdysvaltoja miehittämästä tai liittämästä itseensä Nato-maille kuuluvia alueita. Esitykselle on tullut tukea molemmista puolueista.
– Suurin osa republikaaneista tietää, että tämä on moraalitonta ja väärin. Tulemme vastustamaan sitä, Nebraskan republikaaniedustaja Don Bacon sanoi CNN:lle.