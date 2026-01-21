Donald Trump Grönlannista: En pyydä muuta kuin tämän ison jääpalan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puhunut Davosin taloufoorumissa Sveitsissä. Puhetta odotettiin jännittyneenä Yhdysvaltojen ja Euroopan välien kiristyttyä Grönlannin kysymyksen vuoksi. Aluksi Trump puhui pääsääntöisesti taloudesta.

— En ollut ennen ydinenergian ystävä, koska ajattelin riskejä. Nyt se on kehittynyt. Nyt me johdamme maailmaan tekoälyssä, johdamme Kiinaa reilusti. Uskon että herra Xi kunnioittaa sitä. Meidän oli kaksinkertaistettava energiantuotanto AI:n takia, se oli minun ideani.

Tuulimyllyt tuhoavat maan ja tappavat linnut, Trump sanoi.

— Energialla pitäisi tehdä rahaa eikä menettää sitä, Trump sanoo ja haukkuu edeltäjiensä ilmastopolitiikkaa. Green New oli Trumpin mukaan huijaus, jonka hän lopetti. Britannia istuu pohjanmeren energiavarantojen päällä eikä käytä niitä, Trump morkkasi.

— He tekevät öljy-yhtiöiden toiminnasta mahdotonta ja ottavat 92 prosenttia.

Trump kehui, mitä vaikutuksia tullien asettamisella vieraille maille on ollut. Trumpin mukaan Yhdysvallat on saanut valtavasti rahaa tulleja määräämällä. Hän sanoi myös, että oli alunperin ajatellut ettei puhuisi Grönlannin kysymyksistä ollenkaan.

— Kunnioitan syvästi Grönlannin ja Tanskan ihmisiä, mutta kaikkien Nato-maiden on pystyttävä puolustamaan aluettaan. Toisessa maailmansodassa Tanska ei pystynyt puolustautumaan vaan Saksa valtasi sen kuudessa tunnissa, Trump sanoi.

Hän puhui pitkään siitä, miten Yhdysvallat taisteli Tanskan puolesta ja kutsuu Grönlantia ”isoksi jääpalaksi”. Trumpin mukaan Yhdysvallat antoi Grönlannin ”takaisin” Tanskalle sodan jälkeen.

— Ja miten kiittämättömiä he ovatkaan nyt!

Trump kuvailee, että Yhdysvalloilla on ”aseita, joista en voi edes puhua”. Hän vihjaa tapahtumiin Venezuelassa. Trumpin mielestä Grönlanti on osa Yhdysvaltoja, ja sitä tarvitaan Yhdysvaltojen vuosisataisen politiikan takia.

Trump sanoo, että vuonna 2019 Tanska lupasi investoida hurjia summia Grönlannin puolustuksen parantamiseksi, mutta ei Trumpin tarinassa tehnyt mitä lupasi. Trump puhuu Grönlannin mineraalivarannoista, mutta sanoo, että Yhdysvallat tarvitsee Grönlannin turvallisuuspoliittisista syistä.

Trump väitti, että Yhdysvallat on puolustanut lähialueitaan ”satoja vuosia” ja haluaa tästä syystä edelleen neuvotella Tanskan kanssa Grönlannin hankkimiseksi. Vuokrattua aluetta ei voi puolustaa samoin kuin aluetta joka on omassa halussa.

— Emme halua Tanskalta mitään muuta kuin tuon ison jäänpalan, johon rakennamme suurimman (ohjuspuolustusjärjestelmä) Golden Domen koskaan. Se puolustaa myös Kanadaa, jonka pitäisi olla kiitollinen. En pyydä muuta kuin tämän palan jäätä, Trump sanoi.

-Voitte sanoa kyllä, ja osoitamme aidon ja vilpittömän kiitollisuutemme, tai voitte sanoa ei, ja me muistamme sen.

Myös Nato on ollut kiittämätön ja epäreilu.

Poimintoja videosisällöistämme

— Nato on kohdellut Yhdysvaltoja erittäin epäreilusti. Olemme heidän tukenaan varmasti 100-prosenttisesti, mutta en ole varma olisivatko he meidän tukenaan, Trump sanoo ja väittää että ”sotaa Ukrainassa” ei olisi syttynyt ellei Yhdysvaltojen presidentinvaalia vuonna 2020 ei olisi ”käpälöity”. Trump kertoi haluavansa lopettaa Ukrainan sodan, ja kutsui sitä verilöylyksi.

Monet Trumpin puheen teemat olivat samoja ja tuttuja hänen tiistaina pitämästään maratonpuheesta, jossa käsiteltiin pääsääntöisesti Trumpin toisen kauden ensimmäisen vuoden saavutuksia: laivaston uusia aluksia, tulleja, rajapolitiikkaa ja laittomien maahanmuuttajien karkottamista.