Älä tee tätä virhettä pakkasella, seurauksena tuhansien eurojen lasku

Talven pakkaset voivat johtaa kalliisiin vahinkoihin, vakuutusyhtiö Turva varoittaa tiedotteessa.

Pitkittyneet pakkasjaksot voivat aiheuttaa vesiputkien jäätymistä ja vesivahinkoja sekä lisätä tulipaloriskiä, jos lämmityslaitteita käytetään väärin. Myös kodin irtaimisto, kuten elektroniikka ja lastenvaunut, kärsii kovista pakkasista ja lämpötilavaihteluista. Kiristyneet pakkaset ovat aiheuttaneet Suomessa myös hyydetulvia, jotka nostavat vedenpintaa ja aiheuttavat paikallisia tulvariskejä jokien varsilla.

Turvan tekemän kyselyn mukaan 54 prosenttia omakoti- ja paritaloasukkaista pitää putkien jäätymistä melko tai erittäin jännittävänä. Kosteusvaurioita talvella pitää melko tai erittäin jännittävänä 50 prosenttia omakoti- ja paritaloasukkaista.

Kun lämpötila laskee reilusti miinuksen puolelle, vesijohtojen jäätyminen on yksi yleisimmistä vahingoista. Jäätynyt putki voi haljeta ja aiheuttaa laajoja vesivahinkoja, erityisesti tiloissa, joissa lämpötila pääsee laskemaan, kuten varastoissa, kellareissa ja mökeillä.

– Putkien jäätyminen paljastuu usein vasta kelien lämmetessä. Parhaita tapoja ehkäistä jäätymisiä on huolehtia ulkovesihanan ja tyhjilleen jäävän mökin vesijohtojen tyhjennyksestä ennen pakkasia sekä huolehtia, että talvikäytössä olevan mökin kaikissa huonetiloissa on vähintään +12 asteen tasainen lämpötila. Jätä mökin allaskaapin ovet kokonaan auki, jos kaapissa kulkee vesiputkia. Näin huonetilan lämpö pääsee myös kaapin sisään ja ehkäisee putkien jäätymistä, muistuttaa Turvan palvelupäällikkö Matti Hämäläinen tiedotteessa.

Jos putket kuitenkin jäätyvät, päävesihana on suljettava välittömästi ennen sulatusta. Sulatus tulee jättää ammattilaiselle.

– Väärin tehty sulatusyritys, esimerkiksi kuumailmapuhaltimella, voi rikkoa putken kokonaan tai aiheuttaa pahimmillaan palovahingon, Hämäläinen varoittaa.

Aloita lämmitys maltilla

Tulipalot voivat syttyä liian kovasta tulisijojen lämmittämisestä. Kylmillään ollutta takkaa tai uunia ei saa kuumentaa nopeasti, vaan lämmitys on aloitettava maltilla ja puuta lisättävä vähitellen. Liian pitkä lämmittäminen voi rikkoa tulisijan, joten lämmityksen välissä sen on hyvä antaa jäähtyä.

– Tulisijoja ja hormeja tulee aina pitää silmällä lämmityksen aikana ja huolehtia säännöllisestä nuohouksesta. Myös tuhkien käsittelyssä on noudatettava varovaisuutta. Tulisijasta poistettu tuhka on säilytettävä kannellisessa ja palamattomassa astiassa palamattomalla alustalla erillään rakennuksesta. Lisälämmittimien käyttöohjeita ja suojaetäisyyksiä on ehdottomasti noudatettava, Hämäläinen korostaa.

Sähköpatterien ja lämmittimien päällä ei saa kuivata mitään, eikä lähelle jättää helposti syttyviä materiaaleja. Myös saunassa, saunan kiukaan päällä tai kiukaan läheisyydessä ei saa kuivattaa mitään.

Irtaimisto ja omaisuus kovilla pakkasilla

Kaikki kodin irtaimisto ei kestä kovia pakkaslukemia ja nopeita lämpötilavaihteluita. Lastenvaunujen muoviosat voivat rikkoutua ja elektroniikka vaurioitua, jos ne jätetään kylmään.

– Lastenvaunuja olisi parasta säilyttää lämpimässä tai puolilämpimässä tilassa. Myös silmälasien rikkoutumisesta tulee pakkassäällä korvaushakemuksia. Silmälasien kohdalla on hyvä välttää tilannetta, jossa tulee ulkoa pakkasesta silmälasit päässä ja menee avaamaan esimerkiksi uunin luukun, Hämäläinen sanoo.

Myös autotallien automaattiovet voivat pettää lämpötilavaihtelun seurauksena ja jäädä auki, mikä lisää jäätymis- ja vahinkoriskiä. Autoon unohtuneet juomapullot voivat pakkasella hajota ja aiheuttaa vahinkoa.

Kotivakuutusehtojen mukaan sellaisia suoranaisia jäätymisvahinkoja, joihin olisi omalla huolellisella toiminnalla voinut varautua, ei korvata. Pakkasen aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyyn omalla toiminnalla kannattaa siksikin kiinnittää erityistä huomiota välttyäkseen ikäviltä yllätyksiltä.

Pakkaset toivat yllättävän tulvariskin

Vaikka sääkartoilla ei näy vesisateita tai lumen sulamista, tulvat voivat yllättää keskellä talvea. Tulvakeskus varoittaa hyydetulvista erityisesti Suomen länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Hyydettä syntyy pakkassäällä virtaaviin jokiin, joissa ei ole jääkantta. Alijäähtynyt vesi muodostaa jääkiteitä, jotka tarttuvat toisiinsa sekä joen reunoihin ja pohjaan. Kun jäähile tukkii uoman, vedenpinta nousee nopeasti ja voi aiheuttaa paikallisia tulvia, vahinkoa rakennuksille ja irtaimistolle.

Jos asut joen varrella, on nyt hyvä hetki varmistaa oma varautuminen. Tarkista alueesi tulvakartat, jotta tiedät, onko kotisi tai mökkisi riskialueella. Seuraa sääennusteita ja viranomaisten varoituksia, sillä tilanne voi muuttua nopeasti – käy myös mökillä tarkistamassa, että kaikki on kunnossa. Huolehdi irtaimistosta siirtämällä pihakalusteet ja muut tavarat suojaan ajoissa. Varaa suojamateriaaleja, kuten hiekkasäkkejä ja suojamuoveja, ja pidä kotivara kunnossa siltä varalta, ettet pääse poistumaan kodista tai mökiltä.

Talven jännien paikkojen kyselyyn osallistui 555 Keskinäisen Vakuutusyhtiön Turvan asiakasta. Kyselyssä kartoitettiin, mitä talvisin jännitetään. Kysely toteutettiin marraskuussa 2025.

