Älä tee tätä virhettä linja-autosta poistuessasi

Linja- ja kuorma-autojen erityisominaisuudet, kuten laajat katvealueet, pitkät pysähtymismatkat, henkilöautoa pidemmästä akselivälistä johtuva oikaisu sekä suuret etu- ja takaylitykset tulevat monelle yllätyksenä.

Näihin liittyvät riskit olisi hyvä tiedostaa ja aikuisten tulisi opettaa ne lapsille jo ennen kuin nämä lähtevät itsenäisesti liikenteeseen.

– Pysäkille saapuvan linja-auton etuylitys käy usein pysäkkikorokkeen päällä ja varsinkin talvella linja-auto saattaa herkästi liukua pysäkillä. Liukkaalla pysäkkikorokkeella myös linja-autoa odottava matkustaja voi liukastua. Näistä syistä on tärkeää, että pysäkillä linja-autoa odottavat seisovat riittävän etäällä, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen neuvoo tiedotteessa.

Linja-automatkan lopussa on syytä istua omalla paikalla, mahdollisissa turvavöissä, kunnes auto on pysähtynyt. Linja-autosta poistuttaessa on tärkeää varmistaa, että pyörätietä tai jalkakäytävää pitkin pysäkkiä lähestyvä pyöräilijä aikoo varmasti väistää.

Myös pysäkille pysähtynyttä linja-autoa lähestyvän pyöräilijän pitää tiedostaa tilanteeseen liittyvät riskit sekä oma väistämisvelvollisuutensa.

– Jos linja-autosta poistumista seuraa välitön tien ylitys, on tärkeää antaa linja-auton lähteä pysäkiltä ja edetä riittävän kauas ennen kuin lähtee ylittämään tietä. Isokokoinen linja-auto peittää näkyvyyttä ja estää havaitsemasta lähestyviä autoja. Vastaavasti lähestyvän auton kuljettajan on mahdotonta havaita ison auton takaa tien ylitykseen lähtevää jalankulkijaa, Vesalainen varoittaa.

Kaikkien liikenteessä liikkuvien on tärkeää hahmottaa ison ajoneuvon, kuten linja- tai kuorma-auton, ympärille jäävät katveet.

– Kun nämä riskipaikat ovat tiedossa, kannattaa niihin joutumista välttää. Ison auton kuljettaja varmasti pyrkii noudattamaan väistämisvelvollisuuttaan, kunhan vain kykenee havaitsemaan lähestyvän kevyen liikenteen, Vesalainen toteaa.