Älä tee tätä virhettä ennen lomaa, voi estää matkasi

Oletko lähdössä ulkomaille talvilomalla tai myöhemmin keväällä?

Ennen matkan varaamista kannattaa varmistua eräästä toisesta asiasta, poliisi muistuttaa tiedotteessa. Kyse on passin tai henkilökortin voimassaolosta.

Jotta lomalle lähtö onnistuu sujuvasti ja vaivattomasti, passi tai henkilökortti kannattaa uusia hyvissä ajoin ennen matkaa. Suomessa passien ja henkilökorttien myöntäminen kuuluu poliisille. Pahimmillaan passin tai henkilökortin vanheneminen voi estää koko lomamatkalle pääsyn.

Nykyään passia tai henkilökorttia haetaan verkon kautta. Sähköisen hakemuksen jättämisen yhteydessä järjestelmä kertoo, tarvitsetko tunnistautumisajan poliisiasemalle. Samassa yhteydessä on mahdollista varata asiointiaika haluamallesi poliisiasemalle. Kannattaa kuitenkin muistaa, että pahimpina ruuhka-aikoina vapaita aikoja ei ole aina saatavilla tai aika on saatavilla vasta pitkän ajan päähän.

Jos passin tai henkilökortin uusiminen on jäänyt viime tinkaan, on poliisiasemalla mahdollista asioida myös ilman ajanvarausta, mutta tällöin kannattaa varautua jonottamiseen.

Nykyään käytössä olevat passit ovat voimassa viisi vuotta myöntämishetkestä. Tulevaisuudessa passien voimassaoloaikaa tullaan pidentämään kymmeneen vuoteen. Uudistuksen taustalla on muun muassa halu vähentää poliisin asiointipalvelun ruuhkautumista.

Poliisin mukaan osa kansalaisista on jäänyt odottamaan passin enimmäisvoimassaoloajan muuttumista kymmeneen vuoteen. Viranomainen muistuttaa, että passin uusimisen kanssa ei kuitenkaan kannata jäädä odottamaan, sillä voimassaoloajan muuttuminen vie vielä aikaa. Syynä on se, että muutoksen edellyttämät lainsäädäntömuutokset eivät ole vielä edenneet eduskuntaan.