Älä tee näitä virheitä CV:ssä – voi estää töiden saamisen

Taistelu työpaikoista käy yhä kiivaampana. Yhteen avoinna olevaan työpaikkaan voi tulla jopa satoja hakemuksia, ellei jopa enemmän.

Se, pääsetkö etenemään edes työhaastatteluun saakka, riippuu monista tekijöistä. Nämä tekijät tunnistamalla pystyt varmistamaan sen, että pärjäät työnhaussa entistä paremmin.

Työnhaun ensimmäisessä vaiheessa äärimmäisen tärkeässä roolissa on työhakemus. Kerroimme viime viikolla, mihin asioihin työhakemuksessa kannattaa kiinnittää huomiota ja mitkä ovat sellaisia virheitä, jotka voivat jopa estää työpaikan saamisen.

Uutta työpaikkaa hakevan ei kannata panostaa vain työhakemukseen. Monesti työhakemuksen yhteydessä pyydetään toimittamaan myös ansioluettelo eli CV. Yksinkertaisimmillaan se voi olla asiakirja, johon on lueteltuna aiemmat työpaikat ja ajankohdat. Tämä ei välttämättä ole se paras tapa esitellä omaa työkokemustaan.

Työnhakusivusto Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen antaa Verkkouutisille vinkit, mitä hyvän ansioluettelon pitäisi sisältää. Ensimmäiseksi hän huomauttaa, että ansioluettelossa kannattaa kertoa myös työkokemuksesta.

– Älä vain listaa nimikkeitä ja aikoja, vaan avaa napakasti, mitä kyseiset tehtävät pitivät sisällään. Erittele, millaisia vastuita niihin kuului ja mitä sait aikaan.

Myös koulutuksesta kannattaa kertoa olennaisella tasolla.

– Jos se on tehtävän kannalta oleellista, voit kertoa tutkintojen lisäksi myös esimerkiksi, mistä teit opinnäytetyösi tai mihin erikoistuit opinnoissasi. Myös täydennyskoulutuksesta kannattaa kertoa.

Ansioluettelon on oltava myös helposti luettava ja selkeästi jäsennelty. Salosen mukaan siinä kannattaa käyttää esimerkiksi informatiivisia väliotsikoita, selkeitä fontteja ja ulkoasua. Myös aikajärjestyksellä on merkitystä. Aiempia työpaikkoja ja koulutuksia luetellessa tuorein kokemus kannattaa laittaa luettelossa ensimmäiseksi.

Salonen kannustaa kohdentamaan CV:n myös roolin ja työnhakijan mukaan. Silloin ansioluettelossa painotetaan tehtävän kannalta oleellisia asioita.

Pelkän luettelemisen sijaan olisi myös hyvä, jos työnhakija osaa kertoa osaamisestaan, kokemuksestaan ja saavutuksistaan käytännön esimerkkien avulla.

Myös sillä on merkitystä, miten ansioluettelon aloittaa.

– Laadi alkuun napakka profiiliteksti, joka tiivistää olennaisen sinusta ja osaamisestasi. Räätälöi tämäkin teksti tehtävän mukaan, Salonen vinkkaa.

Ansioluettelossa kannattaa kertoa myös kielitaidosta ja muista työn kannalta oleellisista taidoista.

– Esimerkiksi, mitä järjestelmiä hallitset ja millaista erityisosaamista sinulla on.

Näiden lisäksi ansioluetteloon olisi hyvä kirjata nimi ja yhteystiedot. Mukaan voi lisätä myös työpaikan kannalta relevantit linkit, kuten linkin omille kotisivuilleen, Linkedin-profiiliin tai portfolioon.

Luettele vain oleelliset asiat

Mitä tahansa tietoja ansioluettelossa ei silti kannata ilmoittaa. Salosen mukaan esimerkiksi ikää ei tarvitse ilmoittaa, ellei työssä edellytetä perustellusti 18 vuoden ikää.

Myöskään koko kouluhistoriaa ei tarvitse CV:ssä luetella erikseen. Esimerkiksi sillä tuskin on työn kannalta merkitystä, missä kävit alakoulua.

– Useimmiten riittää korkein tutkinto ja relevantit opinnot, Salonen sanoo.

Edes kaikkia aiempia työpaikkoja ei tarvitse ilmoittaa. Esimerkiksi vanhat työharjoittelut ja kesätyöt eivät välttämättä ole relevanttia tietoa, ellei kyseessä ole nuori työnhakija tai tehtävät ovat roolin kannalta hyödyllisiä.

Ansioluetteloon ei kannata laittaa tietoa myöskään vapaa-ajan harrastuksistaan ellei niillä ole työroolin kannalta oikeasti merkitystä.

– Lyhyesti voi toki halutessaan kertoa vapaa-ajan aktiviteeteista, jos haluaa lisätä omaa persoonaa hakemukseen, Salonen kertoo.

Näiden lisäksi hakemukseen ei kannata laittaa henkilökohtaisia tietoja. Niitä ovat esimerkiksi henkilötunnus, perhesuhteet, siviilisääty ja terveystiedot. Edes kotiosoite ei ole ansioluettelossa oleellinen asia.

– Sen voi korvata asuinpaikkakunnalla.

Pituudella on väliä

Myös CV:n pituudella on väliä. Salosen mukaan sen fiksu pituus riippuu kuitenkin uran vaiheesta ja roolista.

– Yleisesti esimerkiksi nuorella tai opiskelijalla riittää yksi sivu. Pidemmällä työuralla kaksi sivua on usein tarpeen, jotta voi avata olennaista kokemusta ja osaamista riittävästi.

Sen sijaan yli kahden sivun CV on hänen mukaansa harvoin perusteltu.

Viime aikoina on käyty runsaasti keskustelua ansioluettelon ulkoasusta. Onko esimerkiksi asiallista, että CV sisältää värikästä tekstiä tai siinä on värikäs tausta? Vai olisiko parempi, että ansioluettelo on perinteinen ja asiallinen mustavalkoinen asiakirja? Aihe on jakanut voimakkaasti mielipiteitä, ja asiassa on selkeästi kaksi eri mieltä olevaa koulukuntaa.

Salosen mukaan väriä voi kyllä käyttää, kunhan kokonaisuus on helposti luettava ja silmäiltävä.

– Ylivoimaisesti tärkeintä on CV:n sisältö ja selkeä ulkoasu, josta käy nopeasti ilmi olennaisin asia, hän muistuttaa.

Jos ansioluettelon laatiminen tuntuu vaikealta, apuna voi käyttää valmista CV-pohjaa. Verkosta löytyy lukuisia maksuttomia CV-pohjia.

Joissakin tilanteissa voi olla perusteltua, että ansioluettelo on tehty visuaalisesti. Hyvänä esimerkkinä on työpaikkailmoitus, jossa haetaan visuaalisen työn tekijää. Silloin visuaalisesti luotu CV voi olla jo itsessään taidonnäyte.

– Ehdottomasti visualistin CV on hyvä paikka esitellä omia taitoja, portfolion ja työnäytteiden ohella. Roolista riippumatta tärkeintä on kuitenkin CV:n sisältö ja selkeys.

Valehtelu ei kannata

On olemassa yksi paha virhe, jota ansioluettelon kanssa ei ikinä kannata tehdä. Se on valehtelu.

– Epärehellisyys ei kannata tässäkään. Valheista jää luultavasti kiinni ennen pitkää. Omista vahvuuksista kannattaa kertoa itsevarmasti, mutta liioittelu tai huijaaminen ei kannata, Salonen muistuttaa.

Toiseksi pahin virhe voisi hänen mukaansa olla sekavuus ja kryptisyys.

– Hyvä CV kertoo työnantajalle tärkeimmät tiedot hakijasta, nopeasti ja helposti.

Yleensä työpaikkailmoituksessa hakijaa pyydetään lähettämään sekä hakemuskirje että sen liitteenä toimitettu ansioluettelo. Kumpi näistä asiakirjoista on loppupeleissä tärkeämpi työnhaussa?

Asiantuntijalla on asiaan selvä näkemys.

– Työhakemus on mielestäni tärkeämpi, koska siinä avoimen tehtävän rooli ja organisaatio ovat isommassa roolissa. Mutta toki CV voi täydentää kokonaisuutta syventämällä tietoa hakijan osaamisesta ja kokemuksesta, Salonen toteaa.

Toisaalta se riippuu täysin rekrytoijasta, kumpaan hän tarttuu ensin ja mitä hän hakee.

– Jos etsii ennen kaikkea potentiaalia, asennetta ja motivaatiota, hakemus on usein tärkeämpi. Mutta jos hakee tietynlaista ja tietyn alan valmista kokemusta ja osaamista, se selviää usein nopeasti CV:tä vilkaisemalla. Eli jos molempia dokumentteja pyydetään, kannattaa panostaa molempiin.

Ovatko hakemukset ja CV:t mennyttä maailmaa?

Moni töitä hakeva on joskus saattanut pohtia, miksi teknologian kehittyessä työnhaun menetelmät tuntuvat pysyvän edelleen samanlaisina. Osa työnantajista suosii perinteisiä hakemuskirjeitä ja selkeitä mustavalkoisia ansioluetteloita, jotka ovat helposti tulostettavissa paperille. Miksi työnhakijoilta odotetaan jatkuvasti uusien tapojen omaksumista, mutta työnantajat voivat halutessaan tuudittautua vuosikymmeniä vanhoihin toimintatapoihin?

Salonen onkin sitä mieltä, että perinteinen hakemuskirje ja CV ovat formaatteina aikansa eläneitä. Hän huomauttaa, että kirjeet ovat muutenkin jääneet jo pitkälti historiaan.

– Hakemuksen ja CV:n päivittäminen vie hakijoilta paljon aikaa, ja moni näkee vaivaa turhaan. Niiden lisäksi kankeat työnhakulomakkeet ja samojen tietojen lisääminen useaan paikkaan turhauttavat hakijoita. Tämä näkyy myös Duunitorin työnhakututkimuksissa, Salonen toteaa.

Nykyään siinä onkin suurta vaihtelua, kuinka sujuvaa työpaikkahakemuksen lähettäminen rekrytoijan järjestelmien kautta on.

– Parhaimmillaan hakeminen käy helposti ja nopeasti, ja vain pienempi ja tehtävän kannalta osuvampi joukko näkee enemmän vaivaa myöhemmin hakuprosessissa.

Maailmalla on viime vuosina yleistynytkin uusi tapa, niin sanottu ”one-click-apply”. Siinä työtä voi hakea vain yhdellä klikkauksella. Sama ilmiö saattaa tulevaisuudessa rantautua myös Suomeen.

– Esimerkiksi Duunitorilla olemme kehittäneet rekrytointitavan, jossa hakijan ei tarvitse tehdä hakemuskirjettä tai CV:tä tai täyttää pitkää lomaketta. Hakea voi puhelimella, vaikkapa bussissa, vain vastaamalla harkittuihin täsmäkysymyksiin, Salonen kertoo.

