Yksi virhe työhakemuksessa voi estää paikan saamisen – näin vältät sen

Kilpailu työpaikoista käy entistä kiivaampana. Yhteen avoinna olevaan työpaikkaan voi tulla jopa satoja hakemuksia, ellei jopa enemmän.

Työnhaun ensimmäisessä vaiheessa hakijaa pyydetään lähettämään hakemus mahdollisine liitteineen. Hakemukseen panostaminen on tärkeää, sillä se ratkaisee menestymisen työnhaun seuraavissa vaiheissa. Hyvä työhakemus voi tuoda hakijalle kutsun työhaastatteluun, huono hakemus tiputtaa sinut saman tien jatkosta.

Hyvän työhakemuksen laatiminen on helpommin sanottu kuin tehty, ja kokenutkin työnhakija voi sortua kohtalokkaisiin virheisiin.

Mihin asioihin työhakemuksessa sitten kannattaisi kiinnittää huomiota, jotta hän onnistuu erottautumaan joukosta? Kysyimme asiasta työnhakusivusto Duunitorin viestintäjohtajalta Aino Saloselta, joka antoi Verkkouutisille vinkit hyvän työhakemuksen tekoon.

Hänen mukaansa tärkeintä on räätälöidä työhakemus ja ansioluettelo eli CV juuri kyseisen työnantajan ja tehtävän mukaan.

– Se osoittaa motivaatiota, joka on Duunitorin rekrytointitutkimusten mukaan ratkaisevin tekijä rekrytointipäätöksessä, Aino Salonen vinkkaa VU:lle.

Räätälöinti edellyttää, että lukee työpaikkailmoituksen huolella sekä ottaa selvää työnantajasta esimerkiksi googlaamalla ja tutkimalla työnantajan nettisivuja ja somekanavia.

Salonen suosittelee tekemään rekrytoijan työn myös helpoksi.

– Huolehdi, että olennainen tieto sinusta käy ilmi nopealla silmäilyllä. Kiteytä tehtävän kannalta oleelliset vahvuutesi, kokemuksesi ja osaamisesi. Havainnollista niitä konkreettisilla esimerkeillä. Mieti työnantajan tarvetta ja kerro, miten osaamisesi vastaa siihen eli miten sinä ratkaiset työnantajan tarpeen tai ongelman.

Tiiviisti sanottuna hyvä työhakemus on räätälöity, helposti silmäiltävä ja konkreettinen. Salonen suosittelee tuomaan hakemuksessa esiin seuraavat asiat:

– Miksi juuri sinä sopisit rooliin?

– Millaista tehtävän kannalta hyödyllistä osaamista ja kokemusta sinulle on? Kerro konkreettisia esimerkkejä.

– Millainen asenne sinulla on ja miten työotteesi näkyy arjessa? Esimerkiksi, miten suhtaudut työhön, opit, teet yhteistyötä ja viet asioita loppuun? Voit kertoa myös, millaista palautetta olet saanut työurallasi.

– Motivaatio: miksi haluat kyseiseen tehtävään ja organisaatioon?

Keskity olennaiseen

Mitä tahansa tietoja työhakemukseen ei kannata kirjata. Salonen muistuttaa, että hakemus ei ole elämäkerta. Siksi hakemustekstissä kannattaa pitäytyä vain työn kannalta merkityksellisissä asioissa.

Hänellä on antaa konkreettisia esimerkkejä asioista, joita hakemuksessa ei kannata mainita. Yksi on esimerkiksi lausahdus ”huomasin työpaikkailmoituksenne netissä ja kiinnostuin siitä.”

– Tämä on itsestään selvää, koska haet paikkaa, Salonen toteaa.

Myös esimerkiksi iän tai asuinpaikan kertominen ei ole tarpeellista, ellei se ole nimenomaisesti tehtävän kannalta olennainen tieto. Iän kertominen voi olla tarpeellista esimerkiksi silloin, jos tehtävä edellyttää 18 vuoden ikää.

Yksi työhakemuksissa vältettävä lause on myös omaa luonnetta korostavat ilmaisut, kuten ”olen sosiaalinen, vastuuntuntoinen ja ahkera”.

– Unohda geneeriset ja kliseiset adjektiivilitaniat ilman konkreettisia esimerkkejä.

Lisäksi työhakemuksessa kannattaa kertoa vain haettavan roolin kannalta olennaisesta työkokemuksesta. Siksi esimerkiksi vuosikymmeniä sitten suoritetun työharjoittelun työtehtävistä kertominen ei ole välttämättä työnantajalle kiinnostavaa. Tämä asia toki riippuu hieman myös hakijasta ja haettavasta työpaikasta.

– Esimerkiksi nuoren, jolla ei vielä ole työkokemusta, voi kannattaa kertoa tet-harjoittelusta. Sen sijaan kokeneemman tekijän kannattaa keskittyä tuoreempiin ja vastuullisempiin oman alan tehtäviin, Salonen vinkkaa.

Yksi paha virhe hakemustekstissä on kirjoittaa myös tyyliin, että ”haluan lähteä nykyisestä työpaikastani, koska…”

– Älä puhu negatiivisesti aiemmista työpaikoistasi, vaikka niissä olisikin ollut epäkohtia. Keskity tulevaisuuteen ja tehtävään, johon haet, Salonen huomauttaa.

Myös yksityiselämään ja terveyteen liittyvät asiat kannattaa jättää pois työhakemuksesta, sillä ne eivät yleensä ole oleellisia työnhaussa. Siksi hakemukseen ei välttämättä kannata laittaa esimerkiksi tietoa siitä, montako lasta sinulla on.

Näiden lisäksi on olemassa yksi tietty virhe, joka voi työhakemuksessa olla erittäin kiusallinen.

– On erityisen ikävä moka, jos hakemukseen jää väärän työnantajan nimi tai tietoja. Tietysti myös hakemuksessa valehtelu on väärin ja kostautuu todennäköisesti.

Pahimmillaan virheet voivat estää työnhaussa etenemisen eli estää haettavan työpaikan saamisen.

Pidä hakemus tiiviinä

Entä mikä on sopiva pituus hakemuskirjeelle? Aihe herättää usein keskustelua. Kannattaako pyrkiä tiiviiseen ilmaisuun vai kertoa osaamisestaan ja kyvyistään yksityiskohtaisesti? Miten työnantaja voi vakuuttua osaamisestani, jos kerron siitä vain lyhyesti ja ytimekkäästi?

Salosen mukaan yleensä yksi sivu on riittävä pituus työhakemukselle.

– Rekrytoijat ja rekrytoivat esihenkilöt ovat lähes aina kiireisiä, joten tiivistäminen on tärkeää, Salonen painottaa.

Mitä vähemmän kokemusta on, sitä tiiviimpi hakemuksen on hyvä olla. Tässäkin asiassa kannattaa muistaa silti maalaisjärki.

– On luontevaa, että kesätyönhakijan hakemus on lyhyempi kuin kokeneen asiantuntijan. Huolehdi kuitenkin, että hakemus sisältää olennaiset asiat, Salonen muistuttaa.

Jos rekrytoija kiinnostuu hakemuksestasi, saat todennäköisesti kutsun työhaastatteluun. Siellä sinulla on mahdollisuus kertoa osaamisestasi laajemmin ja yksityiskohtaisemmin. Luonnollisesti myös työhaastattelussa kannattaa keskittyä sellaisiin asioihin, joilla on työn kannalta merkitystä.

