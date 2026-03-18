Älä siivoa pihaa liian aikaisin, kasvit voivat vaurioitua

Kevät on alkanut tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin, ja lämpimät päivät houkuttelevat pihatöihin. Liian varhaista pihan siivoamista kannattaa kuitenkin välttää, jotta kasvit eivät vaurioidu. Sen sijaan aikainen kevät mahdollistaa omenapuiden ja marjapensaiden hoitoleikkaukset jo maaliskuussa. Nyt on viimeiset hetket suojata ikivihreät kasvit kevätauringon aiheuttamalta kuivumiselta.

Syksyllä kukkapenkkiin jääneet kuivat lehdet ja kukkien varret saattavat houkutella haravointipuuhiin. Innokas siivous voi kuitenkin koitua kasvien kohtaloksi.

– Kuivunut kasvijäte on hyvä suoja pakkasta, viimaa ja kevätaurinkoa vastaan. Jos istutusalueet rapsutellaan nyt puhtaiksi, on suuri riski, että kasvamaan lähteneet versot paleltuvat. Kalenterin mukaan on todennäköistä, että pakkasjaksoja vielä tulee, puutarhatuotteita myyvän Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula muistuttaa tiedotteessa.

– Kukkapenkkejä ei tarvitse muutenkaan keväällä haravoida puhtaiksi, sillä madot ja muut pieneliöt kyllä hajottavat kuivuneet kasvinosat humukseksi. Hajoamista voi nopeuttaa ripottelemalla kuivien lehtien ja silputtujen varsien päälle typpipitoista kevätlannoitetta tai kanankakkarakeita. Kun kukkapenkin pinnalle vielä levitetään ohut kerros uutta multaa tai kompostia katteeksi, on istutusalue kerralla siisti ilman haravointia, Kerttula jatkaa.

Lehtien alla talvehtii myös puutarhan hyötyhyönteisiä, kuten leppäkerttuja ja harsokorentoja. Haravointi voi olla talvehtiville hyönteisille kohtalokasta. Ilman siivousta hyönteisille säilyy lehtien tarjoama suoja ja paremmat elinolosuhteet.

Vältä alppiruusujen ja tuijien ruskettuminen

Tänä keväänä on pihoissa näkynyt poikkeuksellisen paljon ruskettuneita alppiruusuja ja tuijia. Edellisen kesän kuivuus, leuto alkutalvi ja pitkään jatkuneet kovat pakkaset ovat koetelleet kasveja. Nyt kun maa on vielä roudassa ja aurinko paistaa lämpimästi, riski uusille vaurioille on erityisen suuri.

– Aurinkoisina ja tuulisina päivinä ikivihreät kasvit haihduttavat vettä, mutta koska maa on jäässä, kasvit eivät saa maasta uutta vettä tilalle. Viimeistään nyt alppiruusujen ja tuijien päälle kannattaa laittaa varjostusverkko, Kerttula vinkkaa.

Ikivihreiden kasvien veden saantia voi helpottaa kastelemalla maata lämpimällä vedellä. Kun alppiruusu saa juurillaan maasta taas vettä, se lopettaa lehtiensä riiputtamisen.

Lumettomilla alueilla voi aloittaa marjapensaiden leikkaukset

Marjapensaiden ja omenapuiden hyvä leikkausaika on keväällä. Leikkaus tehdään niin aikaisin, että silmut ovat vielä lepotilassa eli ne eivät ole lähteneet pullistumaan. Toisaalta marjapensaiden tyveltä lumen pitää olla sulanut, jotta leikkaus onnistuu.

Leikkauksilla pyritään pitämään kasvit elinvoimaisina ja satoisina. Keväällä poistetaan vähintään kuivat, katkenneet ja toisiaan hankaavat oksat. Etelä-Suomessa marjapensaiden leikkausaika on jo alkanut.

− Marjapensaita kannattaa leikata vuosittain vähän kerrallaan, näin ne säilyvät satoisina. Herukkapensaan vanhat ja huonokuntoiset oksat leikataan maata myöten poikki, ja pensaaseen jätetään noin 20 vahvaa oksaa, Kerttula opastaa.

Myös koristepensaita voidaan harventaa, eli leikata vanhimmat ja huonokuntoisimmat oksat maata myöten pois.

Istuta pikkunarsisseja – ne kestävät jopa kymmenen astetta pakkasta

Aikainen kevät houkuttelee istuttamaan kukkia piharuukkuihin. Kestävä ja kiitollinen kukkija on pikkunarsissi, joka kestää hetkellisesti jopa kymmenen astetta pakkasta.

− Pikkunarsissin hoidoksi riittää, että se istutetaan multaan ja huolehditaan kastelusta. Kasteltu kasvi sietää paremmin kylmää kuin kuiva. Jos kylmän yön jälkeen narsissin varret ovat nuutuneita, ne yleensä terhakoituvat päivän lämmetessä. Ja jos sää muuttuu kovin talviseksi, narsissiruukku on helppo nostaa sisälle lämmittelemään, Kerttula rohkaisee.

Jos ostohetkellä pikkunarsissit ovat kovin nuppuisia, niitä kannattaa pitää ensin sisällä muutama päivä. Näin ne aukeavat kauniisti ja kukkivat vielä pitkään ulkona.