Näin pidennät älypuhelimesi akun kestoa

Älypuhelimen akun kunto heikkenee jo kahden vuoden käytön jälkeen. Heikko akku voi tehdä elämästä vaikeaa, sillä laitetta pitää ladata jatkuvasti. Lopulta huono akku voi tehdä puhelimen käytännössä käyttökelvottomaksi.

Tietotekniikkaan erikoistunut saksalainen Giga-sivusto paljastaa keinon, jolla älypuhelimen akun kestoa voi parantaa huomattavasti. Vinkki koskee ensisijaisesti Samsungin puhelimia, mutta vastaavanlaisia ominaisuuksia on saatavilla myös muiden valmistajien älypuhelimissa.

Vinkki liittyy puhelimen niin sanottuun pimeään tilaan. Sen saa aktivoitua laitteen asetuksista. Pimeässä tilassa laitteen kirkkautta säädetään alemmaksi. Tällä on suora vaikutus akunkulutukseen, sillä himmeä näyttö kuluttaa vähemmän sähköä kuin kirkas näyttö.

Toinen tehokas akun säästökeino liittyy näytön aikakatkaisuun. Voit asettaa puhelimen näytön sammumaan automaattisesti, jos et käytä sitä. Mitä lyhyempi sammumisaika on, sitä enemmän säästät akkua.

Älypuhelimissa on muitakin ominaisuuksia, joiden ansiosta voit parantaa akunkestoa. Puhelimen Akku-valikosta löytyy ”Virransäästö”-tila, joka kytkee osan puhelimen ominaisuuksista pois päältä.

Joissakin laitteissa on erikseen esimerkiksi ultravirransäästötila, joka karsii älylaitteen toiminnot lähes minimiin. Tässä tilassa käytössä ovat usein vain laitteen perusominaisuudet, kuten puhelut ja tekstiviestit.

Jos älypuhelimesi akku ei tunnu kestävän, yllä olevia neuvoja kannattaa kokeilla. Akun kuntoon vaikuttaa merkittävästi myös lataustapa. Aalto-yliopiston professori Tanja Kallio kertoi aiemmin Verkkouutisille, että etenkin nykyään suosittu pikalataus on haitallista akun kestävyydelle.

– Pikalataus nopeuttaa akussa tapahtuvia sivureaktioita ja on sillä tavalla haitallinen akun kestävyydelle. Sanoisin, että pikalatausta kannattaa käyttää silloin tällöin, jos sille on tarvetta. Pääsääntöisesti kuitenkin välttäisin sitä, ja suosisin hidasta latausta, Kallio sanoi VU:lle vuonna 2024.

