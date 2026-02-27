Akavan liittojen jäsenmäärä laski 0,8 prosenttia

Korkeakoulutettujen palkansaajakeskusjärjestön Akavan liittojen jäsenmäärä on laskenut vain vähän ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poiston jälkeen.

Akavan liitoissa oli 619 090 jäsentä vuoden 2026 alussa. Määrä laski edellisvuodesta 4 834:llä jäsenellä eli 0,8 prosenttia. Maksavien jäsenten määrä oli 435 145, missä tuli laskua edellisvuodesta 0,8 prosenttia. Opiskelijajäsenten määrä nousi 0,4 prosenttia eli 510:llä. Akavan liitoissa on 127 914 opiskelijajäsentä.

– Arvioimme, että työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun verovähennysoikeuden päättyminen vaikuttaa jossain määrin jäsenyyspäätöksiin meidänkin kentässämme, mutta muutos on toistaiseksi pienehkö, kertoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren tiedotteessa.

Akavassa on 35 jäsenliittoa.

– Liittojemme monipuolinen palveluvalikoima ja niiden jäsenilleen tarjoama tuki työuran eri vaiheissa ja työelämän pulmatilanteissa sekä ammatillinen yhteisö painavat vaakakupissa paljon jäsenyyspäätöksissä. Jäsenistön palvelutarve korostuu, kun työmarkkinatilanne on hankala. Monille tärkeää on myös ammatillinen yhteisö ja verkostoituminen, jotka ovat hyödyllisiä sekä ammatillisen kehittymisen että työmahdollisuuksien kannalta, Löfgren toteaa.