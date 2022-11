Ajoneuvo piilotettiin rakennukseen – Ukraina tuhosi täsmäammuksella

Ukrainan asevoimat on käyttänyt viime kuukausien aikana Yhdysvaltain toimittamia täsmäammuksia Venäjän asevoimien kohteiden tuhoamiseen muun muassa Hersonin alueella.

HIMARS-täsmärakettien avulla on tuhottu kymmeniä takalinjassa sijaitsevia Venäjän asevarikkoja ja komentopisteitä. Myös esimerkiksi huollon kannalta tärkeitä Dnepr-joen ylittäviä siltoja on vaurioitettu tai tuhottu.

Ukrainan käyttämiin tavanomaisiin tykistöaseisiin on lisäksi toimitettu moderneja GPS-ohjattuja täsmäammuksia, joita on käytetty taistelukenttää tarkkailevien lennokkien havaitsemia viholliskohteita vastaan. Ukrainan asevoimien viimeaikaisissa videoissa on näytetty esimerkiksi panssarihaupitsien ja yksittäisten ajoneuvojen tuhoamista tykistön avulla.

Asiantuntijat ovat nostaneet esille kaksi tuoretta videota iskuista, jotka on todennäköisesti tehty 155 millimetrin haupitsin ampumilla M982 Excalibur -täsmäammuksilla. Ne pystyvät osumaan kymmenien kilometrien päässä olevaan kohteeseen noin neljän metrin tarkkuudella.

Eräässä videossa sotilaat tarkkailevat näytöltä lennokin ottamaa kuvaa vaurioituneesta varastorakennuksesta, jonka sisälle on ajettu Venäjän panssariajoneuvo tai taistelupanssarivaunu. Se näkyy vain osittain rakennuksen romahtaneen seinän läpi. Ajoneuvon kerrotaan tuhoutuneen rakennukseen kohdistuneessa täsmäiskussa.