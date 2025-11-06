Verkkouutiset

Kuvakaappaus videolta. POLIISI/DENNIS PASTERSTEIN

Ajoi vastaantulevien kaistalle – kolari oli lähellä, 14 päiväsakkoa

  • Julkaistu 06.11.2025 | 15:17
  • Päivitetty 06.11.2025 | 15:17
  • Liikenne, Poliisi
Uhkaava tilanne tallentui poliisin kameraan.
Vastaantulevien kaistalla ajaminen tuli autoilijalle kalliiksi. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta. Video on katsottavissa artikkelin lopussa.

– Vaihtoi kaistaa vastaantulevan liikenteen puolelle, vastaan tullut ajoneuvo joutui hidastamaan estääkseen törmäyksen, Pasterstein kuvailee tapahtumasarjaa.

Tapaus sattui Helsingin keskustassa keskiviikkoiltana kello 16 jälkeen.

Kuljettajalle määrättiin 14 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Uusimmat
