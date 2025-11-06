Ajoi vastaantulevien kaistalle – kolari oli lähellä, 14 päiväsakkoa

Vastaantulevien kaistalla ajaminen tuli autoilijalle kalliiksi. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.
Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta. Video on katsottavissa artikkelin lopussa.
– Vaihtoi kaistaa vastaantulevan liikenteen puolelle, vastaan tullut ajoneuvo joutui hidastamaan estääkseen törmäyksen, Pasterstein kuvailee tapahtumasarjaa.
Tapaus sattui Helsingin keskustassa keskiviikkoiltana kello 16 jälkeen.
Kuljettajalle määrättiin 14 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
