Ajoi punaisia valoja päin, 20 päiväsakkoa

Punaisia liikennevaloja päin ajaminen johti 20 päiväsakon rangaistukseen Helsingissä. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.
Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta. Video on katsottavissa tästä linkistä.
– Ei noudattanut punaista liikennevaloa. Ohitti pääopastimen noin 2,5 sekuntia valon vaihduttua punaiseksi, Pasterstein kuvailee tapahtumia.
Video päättyy siihen, kun rikkeen havainnut poliisipartio lähtee seuraamaan autoilijaa. Hän sai sakot liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
