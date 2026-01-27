Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kuvakaappaus videolta. POLIISI/DENNIS PASTERSTEIN

Ajoi punaisia valoja päin, 20 päiväsakkoa

  • Julkaistu 27.01.2026 | 10:48
  • Päivitetty 27.01.2026 | 10:48
  • Liikenne, Poliisi
Tilanne tallentui poliisin kameraan.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Punaisia liikennevaloja päin ajaminen johti 20 päiväsakon rangaistukseen Helsingissä. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta. Video on katsottavissa tästä linkistä.

– Ei noudattanut punaista liikennevaloa. Ohitti pääopastimen noin 2,5 sekuntia valon vaihduttua punaiseksi, Pasterstein kuvailee tapahtumia.

Video päättyy siihen, kun rikkeen havainnut poliisipartio lähtee seuraamaan autoilijaa. Hän sai sakot liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

LUE MYÖS:
Moni käyttää hätävilkkua väärin, siitä saa 100 euron sakot

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)