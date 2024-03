Ajatushautomon mukaan Venäjä valmistautuu laajaan konfliktiin Naton kanssa

Useat Venäjän rahoitus-, talous- ja sotilaalliset indikaattorit viittaavat siihen, että maa valmistautuu laajamittaiseen tavanomaiseen konfliktiin Naton kanssa, ei lähiaikoina, mutta todennäköisesti lyhyemmällä aikajanalla kuin mitä jotkut länsimaiset analyytikot ovat alun perin olettaneet, arvioi ajatushautomo The Institute for the Study of War.

ISW uskoo, että Vladimir Putin yrittää todennäköisesti asettaa ehtoja Venäjän pitkän aikavälin taloudellisen aseman vakauttamiseksi korkeammalle julkisten menojen tasolle. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi Venäjän bruttokansantuotteen kasvavan 2,6 prosenttia tänä vuonna ja kertoo, että Venäjän bruttokansantuote kasvoi nopeammin kuin kaikkien G7-maiden taloudet viime vuonna. Tämä pakotteista huolimatta.

Venäjän merkittävän tavanomaisen sotilaallisen uhan muodostamisen aikataulu riippuu ISW:n mukaan suuresti maan taloudellisista resursseista, jotka Putin on valmis asettamaan sotilaalliset ponnistelut etusijalla.

– Hän todennäköisesti ymmärtää, että varakkaita teollisuusmiehiä (silovikkeja) vastaan kohdistetut taloudelliset tukahduttamistoimet voivat vaarantaa poliittisen suhteen, jonka Putin on rakentanut heidän kanssaan, ja yrittää lieventää näitä seurauksia, ISW arvioi.

Raportissa korostetaan, että Putinin yritykset asettaa ehtoja Venäjän talouden ja rahoituksen vakauttamiseksi ovat todennäköisesti osa maan taloudellista ja sisäistä valmistautumista mahdolliseen tulevaan laajamittaiseen konfliktiin Naton kanssa, eikä vain pitkittyvään Ukrainan sotaan.

– Venäjän armeija jatkaa rakenneuudistusten toteuttamista tukeakseen samanaikaisesti Ukrainan sotaa ja laajentamalla Venäjän tavanomaisia voimavaroja pitkällä aikavälillä varautuakseen mahdolliseen tulevaan laajamittaiseen konfliktiin Naton kanssa, raportissa todetaan.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu kuvasi aiemmin useita meneillään olevia ponnisteluja Venäjän tavanomaisten sotilaallisten voimavarojen vahvistamiseksi, ”todennäköisemmin osana Venäjän pitkän aikavälin pyrkimyksiä valmistautua mahdolliseen tavanomaiseen sotaan Naton kanssa kuin osana sotaa Ukrainaa vastaan”.

ISW uskoo, että Venäjältä puuttuu tällä hetkellä voimaa, sotilaallista infrastruktuuria ja koulutuskapasiteettia useiden täysin uusien divisioonien kokoamiseen lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.

ISW:n analyytikot toteavat myös, että Venäjän puolustusministeriössä meneillään olevat henkilöstömuutokset saattavat olla lisäindikaattoreita Venäjän valmistautumisesta konfliktiin (Naton kanssa) pitkällä aikavälillä.

Puolan presidentti Andrzej Duda korosti keskiviikkona, että Putin tehostaa ponnistelujaan Venäjän siirtämiseksi sotatalouteen, jotta se voisi hyökätä Natoa vastaan jo vuonna 2026 tai 2027 viitaten saksalaiseen tutkimukseen.

Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen puolestaan totesi 9. helmikuuta tiedustelutietojen osoittavan, että Venäjä voi yrittää hyökätä Nato-maahan kolmen tai viiden vuoden sisällä.