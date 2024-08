Ukrinformin mukaan Institute for the Study of War (ISW) arvioi edelleen, että Ukraina tarvitsee huomattavan määrän F-16-koneita saattaakseen ne käyttöön siinä mittakaavassa, että se onnistuu integroimaan koneet laajempaan ilmapuolustuksen sateenvarjoonsa.

– Ukrainan on myös erityisesti jatkettava ponnisteluja kohdistaakseen iskuja Venäjän ilmapuolustukseen rintaman takana ja miehitetyssä Ukrainassa lännen toimittamilla pitkän kantaman aseilla, jotta se voisi käyttää F-16-suihkukoneita, raportissa sanotaan.

Asiantuntijoiden mukaan venäläiset sotabloggarit vastasivat F-16-koneiden saapumiseen yrittämällä vähätellä niiden mahdollisia vaikutuksia taistelukentällä. Tämä puolestaan heikentäsi suoraan Venäjän tiedotusoperaatioita, joiden tarkoituksena oli muodostaa F-16-koneiden ja muiden länsimaisten asejärjestelmien toimittaminen ylittämättömäksi ”punaiseksi viivaksi”.

Useat venäläiset sotabloggarit väittivät, että länsimainen ja ukrainalainen media ”ylihypettää” F-16-koneiden saapumista kääntääkseen huomion pois taistelukenttien epäonnistumisista. Monet sotabloggarit kääntyivät välittömästi keskustelemaan siitä, kuinka Venäjän joukot alkavat kohdistaa ja tuhota lentokoneita.

Venäläiset tietoavaruuden kommentaattorit ja virkamiehet ovat usein väittäneet, että länsimaisten aseiden toimittaminen Ukrainaan on ”punainen viiva”, jonka ylittäminen pakottaa Venäjän eskaloivaan reaktioon.

Samaan aikaan Venäjä on kuitenkin toistuvasti osoittanut, että oletettujen ”punaisten linjojen” vetoaminen on refleksiivinen hallintatekniikka, jonka tarkoituksena on pakottaa länsi olla antamatta Ukrainalle sotilaallista lisäapua.

– Länsi ja Ukrainan politiikka on ylittänyt Venäjän itse määrittelemät ”punaiset linjat” useita kertoja sodan alun jälkeen ilman merkittävää Venäjän reaktiota, mikä venäläisten sotabloggareiden mukaan toistuu reaktiossa F-16-hävittäjille. ISW arvioi.