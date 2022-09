Ainakin tuhat siviiliä kuollut Izjumin miehityksen aikana

Ukrainan viranomaisten mukaan 80 prosenttia takaisin vallatun Izjumin kaupungin infrastruktuurista on tuhottu. Asiasta kertoo muun muassa yhdysvaltalainen CNN.

Nopeasti edenneen vastahyökkäyksen myötä Ukrainan viranomaiset ovat joutuneet vastaamaan vaatimuksiin takaisin vallattujen alueiden jälleenrakentamisesta. Izjumin kaupunginvaltuuston jäsen Maksim Strelnikov sanoo CNN:n mukaan, että viranomaiset ryhtyvät kaikkiin mahdollisiin toimiin jälleenrakennuksen edistämiseksi.

Samalla hän toteaa, että kaupungin lämmitysjärjestelmä ja valtaosa rakennuksista on tuhoutunut vihollisen hyökkäysten takia. Näihin lukeutuvat niin kerrostalot, omakotitalot, yritysten ja valtion rakennukset, oppilaitokset kuin teollisuuslaitokset.

Tilanne kaupungissa on haastava, sillä talven tuloon on enää muutama kuukausi. Jotta kaupungista paenneet asukkaat voivat palata Izjumiin, lämmitysjärjestelmät on saatava kuntoon.

Materiaalituhojen lisäksi Izjum on Venäjän miehityksen aikana kärsinyt muistakin tappioista. Strelnikovin mukaan tähän mennessä tiedetään, että ainakin tuhat siviiliä on kuollut Izjumissa venäläisten takia.

– Uskomme, että vielä tätäkin useammat kärsivät lääketieteellisen hoidon puutteesta, koska venäläiset miehittäjät ovat tuhonneet kaikki alueen terveydenhoitopaikat. Miehittäjät ovat ryöstäneet myös kaikki apteekit, joten lääkkeitä ei ole saatavilla. Tämä on toistaiseksi kiireellisin asia yhdessä Izjumin sairaalahoidon kanssa, Strelnikov sanoi.

Ukraina sai vallattua Izjumin takaisin venäläisjoukoilta viime viikolla. Strelnikovin mukaan kaupungissa oli jäljellä noin 10 000 siviiliä naisten ja lasten evakuoinnin jälkeen.

TRANSLATION :

At least 1000 civilians died during the occupation in Izium. In addition, about 80% of buildings were destroyed by racists and cannot be restored, according to local authorities.

— AmplifyUkraine (@AmplifyUkraine) September 12, 2022