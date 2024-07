”Aika monta punaista linjaa ylitetty” – lännen eskalaatiopelko näyttää naurettavalta

Tällä viikolla kerrottiin, että Venäjä on vetänyt Krimiltä viimeisenkin Mustanmeren-laivastoon kuuluneen aluksen.

– Venäjä on hiljaisesti hyväksynyt häviönsä merisodankäynnissä Ukrainalle, kirjoittaa Kiovan kauppakorkeakoulun johtaja, Pittsburghin yliopiston apulaisprofessori ja Ukrainan entinen elinkeinoministeri Tymofiy Mylovanov X-ketjussaan.

Mylovanov näkee vetäytymisellä kaksi seurausta. Ukraina voi ensinnäkin käyttää Krimiä onnistuneesti vipuvoimana sodan päättämiseksi. Venäjä ymmärtää voimaa, eikä kosta, vaikka sen ”punaiset linjat” ylitettäisiin, mutta tämän myöntäminen julkisesti olisi presidentti Vladimir Putinille nöyryytys.

Mylovanov viittaa Atlantic Council -ajatushautomon artikkeliin, jossa todetaan, että Venäjän sotalaivojen vetäytyminen Krimiltä tekee naurunalaiseksi länsimaiden eskalaatiopelon, jolla on perusteltu Ukrainalle annettujen aseiden sekä syvälle Venäjälle tehtävien iskujen rajoittamista.

– Ukrainan pitäisi ylittää punaisia linjoja ilman suurempaa numeroa, niin että jos Venäjä myöntää sen, tämä saa Putinin näyttämään huonolta, sanoo Mylovanov.

Atlantic Councilin artikkelin mukaan lännen eskalaatiopelosta muun muassa Venäjän ydinaseuhitteluun liittyen on itse asiassa tullut Putinin tehokkain ase, joka voi määritellä jopa Venäjän voiton.

Myös kenraalimajuri (evp) ja europarlamentaarikko Pekka Toveri (kok.) on kommentoinut samaa kirjoitusta.

– Aika monta Putinin ”punaista linjaa” on ylitetty. Ja mitään ei ole tapahtunut.

Mylovanov toteaa, että ”eskalaation hillintä” voi paradoksaalisesti jopa lisätä laajemman sodan vaaraa, kun Putinia ei päättäväisesti pysäytetä nyt.

Tutkija muistuttaa, että Ukraina on tehnyt lukuisia muitakin onnistuneita iskuja Krimille kuin vain Venäjän Mustanmeren-laivastoa vastaan, josta on tuhottu tai vaurioitettu ainakin joka kolmatta alusta.

Iskut myös hänen mukaansa tehoavat.

– [Presidentti Volodymyr] Zelenskyi on sanonut, että Krimin eristäminen on tie saada etulyöntiasema ja voittaa sota, Mylovanov toteaa.

Hän muistuttaa, että vuosi sitten Venäjä vetäytyi Mustanmeren viljasopimuksesta ja uhkasi hyökätä ukrainalaista viljaa kuljettavia laivoja vastaan. Tällä haavaa venäläiset sotalaivat piilottelevat Ukrainalta ja kauppareitit Mustallamerellä toimivat liki normaalisti.

– Ukraina on suunnitelmallisesti, jatkuvasti ja systemaattisesti laittanut painetta koko niemimaan alueelle lähes sodan alusta saakka, Mylovanov jatkaa.

Hänen mukaansa on myös tärkeä muistaa, että jos Venäjä saa pitää Krimin, se voi käydä sotia myös tulevaisuudessa niemimaata puolustaakseen.

– Todistetusti Venäjä voidaan työntää pois ja se kunnioittaa lopputulosta. Pitää vain välttää asian julkiseksi tekemistä liian pian. Antakaa Venäjän hävitä yksityisesti, Mylovanov näkee.

2. Russia understands force and doesn't retaliate when its red lines are crossed, but publicly admitting it humiliates Putin. This is crucial. Ukraine should cross the red line quietly, so if Russia admits it, Putin looks bad. That’s the way forward 2/ — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) July 17, 2024

AC: Contrary to fears of extreme retaliation, Putin has responded to defeats in the Black Sea by quietly ordering warships to retreat This retreat and Crimea's symbolic importance expose the emptiness of Moscow's "red lines" and nuclear threats 4/ https://t.co/oJpcgyixyo — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) July 17, 2024

But Ukraine is out there not just for the Black Sea Fleet, but the entire Crimea. Remember the Kerch Bridge? Attacks on shipyards? A hit with the UK missiles on the Russian Black Sea Fleet headquarters? Drones striking planes and airfields? 6/ https://t.co/nO5IhC8xOk — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) July 17, 2024

Zelensky has said that isolation of Crimea is the way forward to get leverage and win the war 8/https://t.co/s4lNPajz0v — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) July 17, 2024

Evidence shows that Russia can be pushed back and will respect the outcome. Just avoid making it too public too soon. Make Russia lose in private. 12X — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) July 17, 2024