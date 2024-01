Abrams-tankit rintamalla – kuva paljasti tämän panssaroinnista

Ensimmäisten M1 Abrams-taistelupanssarivaunujen kerrottiin saapuneen Ukrainaan viime vuoden syyskuussa eli kuukausia ennakkoarvioita aiemmin. Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto on tähän mennessä ilmoittanut 31 vaunun toimituksista.

Marraskuun lopulla julkaistiin ensimmäinen kuva rintamalla toimivasta Abramsista. Asiantuntijat uskoivat tuolloin Ukrainan pitävän arvokkaita Abrams-vaunuja pääosin reservissä sääolosuhteiden kohentumiseen asti. Kuvien perusteella kyseessä oli M-1A1SA-malli, joita Yhdysvalloilla on varastossa arviolta 650 kappaletta.

Abramsin 120 millimetrin päätykki voi tuhota hyökkääjän panssarivaunun noin kolmen kilometrin päästä, kun venäläiskaluston tehokas kantama on arviolta 1,5 kilometriä.

Tammikuun puolivälissä sosiaalisessa mediassa julkaistiin video, jossa M1A1 Abrams -panssarivaunun näytettiin olevan lumisen metsikön suojissa jossakin päin Ukrainaa. Vaunu oli Warzone-sivuston mukaan varustettu M-19 ARAT -reaktiivipanssaroinnilla. Videolla esiteltiin myös Abramsin sisätiloja.

Reaktiivinen panssari koostuu erillisistä ”palikoista”, jotka räjähtävät ulospäin vihollisen ammuksen osumasta. Ne suojaavat vaunun runkoa ja tykkitornia osumalta. Lisäpanssaroinnista on hyötyä myös lennokkeja vastaan, joita käytetään yhä suurempia määriä Ukrainan rintamalla.

Ensign-Bickford Aerospace and Defense -yhtiön valmistamat M-19-levyt voidaan asentaa nopeasti eri kohtiin taistelukentän vaatimusten mukaisesti. Yhdysvaltain maavoimat on käyttänyt niitä jo vuodesta 2006 lähtien.

Ukrainan tiedetään lisäksi varustaneen Leopard 2 -panssarivaunuja neuvostotankeista tutulla Kontakt-1-reaktiivipanssaroinnilla.

US-supplied M1A1 Abrams MBTs in Ukrainian service, sporting both woodland camouflage and M-19 ARAT add-on armor. pic.twitter.com/9HWHqPLVkB

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 14, 2024