”Äärimmäisen tehokas” – näillä ohjuksilla Ukrainan väitetään iskeneen

Ukrainan on spekuloitu iskeneen perjantaina ja lauantaina kauas rintamalinjojen taakse Venäjän miehittämään Luhanskiin. Vaikka Ukraina ei ole iskuja vahvistanut, on Luhanskissa uutisoitu viime päivien aikana useista räjähdyksistä. Perjantaina väitetyn ohjusiskun kohteena oli tehdas, lauantaina taas Venäjän asevoimien rakennus.

Jos tiedot Ukrainan ohjusiskuista pitävät paikkansa, on maa asiantuntijoiden mukaan todennäköisesti käyttänyt vastikään saamiaan Storm Shadow-ohjuksiaan. Britannialta saatujen risteilyohjusten kantomatka on pisimmillään jopa 400 kilometriä, mutta Ukrainan saamien ohjusten kantomatka lienee lähempänä 290 kilometriä, arvioi norjalainen asiantuntija Fabian Hoffmann Twitterissä.

Hoffmann luonnehtii ohjuksia ”äärimmäisen tehokkaiksi”. Erityistä huomiota hän kiinnittää Storm Shadow-ohjusten taistelukärkeen, joka kaksiosaisena pystyy läpäisemään kovankin kohteen.

– Tämän rakenteen avulla risteilyohjus voi iskeytyä kovaan kohteeseen tavalla, johon aikaisemmin tarvittiin laserilla ohjattavia pommeja. Näin olleen Storm Shadow muodostaa uskomattoman tehokkaan aseen kovia kohteita kohtaan, niin kauan kuin ohjus osuu kohteeseen.

Täysin vailla haavoittuvuuksia ohjukset eivät kuitenkaan ole, Hoffmann kertoo. Järjestelmä on 20 vuotta vanha, ja Venäjällä on mahdollisesti teknologinen kyky estää ohjusten satelliittinavigointi.

– Hyvä uutinen on se, että komentokeskukset, logistiset laitokset, ammusvarastot ja muut tärkeät iskukohteet jotka olivat Himarsien kantokyvyn ulkopuolella eivät ole enää haavoittumattomia. Tämä todennäköisesti hankaloittaa venäläisten suunnittelua ja logistiikkaa, Hoffmann kirjoittaa.

