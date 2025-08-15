Verkkouutiset

Valtioneuvoston linna Helsingissä. VILLE MÄKILÄ

90000 uutta työpaikkaa – SK: Hallitus on onnistumassa tavoitteissaan

Valtiontaloutta on vahvistettu yli kahdella miljardilla eurolla tämän hallituskauden aikana.
Petteri Orpon (kok.) hallitus on vahvistanut Suomen työllisyyttä 90 000 uudella työpaikalla, Suomen Kuvalehti kertoo. Tieto perustuu valtiovarainministeriön (VM) antamaan arvioon.

Lisäksi hallituksen toimet ovat vahvistaneet Suomen valtiontaloutta yli kahdella miljardilla eurolla hallituskauden aikana. Taustalla ovat muun muassa julkiseen talouteen tehdyt menoleikkaukset sekä kannustimet aktiivisempaan työnhakuun ja uudelleenkouluttautumiseen.

Lehtien uutisotsikoissa hallituksen onnistumisia ei ole juuri tuotu esiin. Sen sijaan otsikot ovat keskittyneet tuomaan esiin Suomen kasvanutta työttömyysastetta.

Tilastojen valossa se onkin totta, että kokonaisuudessaan Suomen työllisyystilanne on edelleen heikko. Tilastojen perusteella työttömyys on kasvanut etenkin vanhoilla teollisuusvaltaisilla paikkakunnilla. Kesäkuussa Suomen työttömyysaste oli noin yhdeksän prosenttia.

Hallitusohjelman tavoitteena on luoda vähintään 100 000 uutta työpaikkaa. Nykyinen kehitys antaa vahvan viitteen siitä, että hallitus voi onnistua tavoitteessaan.

