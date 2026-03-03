90 laskuvarjosotilaasta selvisi vain kuusi – Venäjällä muistellaan järkyttävää tappiota

Maaliskuun 1. päivänä tuli kuluneeksi 26 vuotta Venäjän pahimmasta tappiosta toisessa Tshetshenian sodassa (1999–2009), kertoo sota-asiantuntija, brittihistorioitsija Chris Owen X-palvelussa.

– Kyseessä oli Kukkula 776:n taistelu, jossa tuhoutui lähes koko venäläinen laskuvarjojääkärikomppania: 84 kaatunutta ja vain 6 selviytyjää.

Taistelua muisteltiin kuunvaihteessa Venäjällä.

Taistelu käytiin vuoden 2000 alussa Groznyin kukistumisen jälkeen Venäjän joukkojen taistellessa tshetsheeniseparatisteja vastaan. Noin 1 500–2 000 tshetsheenitaistelijaa vetäytyi Argunin rotkon kautta.

Venäjän 76. ilmarynnäkködivisioonaan kuuluva komppania sai tehtäväkseen tukkia pakoreitin Ulus-Kertin lähellä kukkulan laella, joka oli nimetty 776:ksi.

Kevyesti aseistetut laskuvarjojääkärit saapuivat paikalle 28. helmikuuta ja kaivautuivat kiireellä asemiin valmistelemattomalle rinteelle käyttäen puita ja maastoa suojana. Varsinaisia linnoittamisrakenteita ei ollut.

Pian sen jälkeen venäläinen tiedustelupartio törmäsi tshetsheeniyksikköön ja joutui perääntymään tulituksen alla. Tshetsheenien pääjoukko eteni voimalla, piiritti kukkulan ja hyökkäsi useina aaltoina venäläisten kimppuun.

– Eloonjääneet kuvailivat epätoivoisia pistinhyökkäyksiä ja kranaattien käyttöä lähietäisyydeltä, Chris Owen kertoo.

Lopulta 1. maaliskuuta aamulla tshetsheenit valtasivat venäläisten asemat kovien taisteluiden jälkeen. Venäläiset olivat pyytäneet tykistöään iskemään omiin asemiinsa taistelun viimehetkillä. 90 venäläissotilaasta vain kuusi selvisi hengissä.

– Vaikka laskuvarjojääkärit onnistuivat viivästyttämään separatistien perääntymistä, se kävi valtavan kalliiksi ja toi esiin vakavia puutteita komentorakenteessa, kuten vahvistuksiin ja tykistöön liittyvät ongelmat, jotka toistuivat myöhemmin Ukrainassa, Owen kertoo viitaten Kremlin käymään raakaan hyökkäyssotaan Ukrainassa.

– Taistelu oli tuolloin syvästi kiistanalainen näiden havaittujen epäonnistumisten vuoksi. Venäläiskomppanian vahvistaminen viivästyi tai se evättiin toistuvista pyynnöistä huolimatta. Lähellä olevat venäläisyksiköt eivät onnistuneet vahvistamaan tai pelastamaan komppaniaa ajoissa.