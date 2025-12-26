Kokaiinin hinnan laskulla yllättävä seuraus salakuljettajille

Kokaiinin tukkuhinta Euroopassa on puolittunut noin 15 000 euroon kilolta, mikä on pakottanut huumekauppiaat käyttämään uudelleen “narco-sukellusveneitä”, jotka aiemmin upotettiin merelle toimituksen jälkeen, kertoo The Guardian.

Huumesukellusveneiden rakentaminen maksaa tyypillisesti noin 600 000 euroa. Aiemmin lastin arvo suhteessa veneen kustannuksiin teki kertakäyttöisistä aluksista kannattavia, sillä veneissä kuljetettiin vähintään kolme–neljä tonnia kokaiinia.

– Viime aikoina tavaran hinta on laskenut todella alhaiseksi, joten järjestöt ovat loogisesti joutuneet harkitsemaan toimintatapojaan uudelleen, kertoo Espanjan kansallispoliisin huumeyksikön komentaja Alberto Morales.

– Sen sijaan, että veneet upotettaisiin, ne tyhjennetään lastista ja merelle perustetaan tankkausasema, jotta puoli-upotettavat sukellusveneet voivat palata lähtömaihinsa hakemaan uusia lasteja ja tehdä mahdollisimman monta matkaa, Morales lisää.

Viime vuonna Espanjan poliisi ja tulli takavarikoivat yhteensä 123 tonnia kokaiinia. Syyskuussa 2025 kansallispoliisi pidätti 14 henkilöä Galiciassa ja takavarikoi 3,65 tonnia kokaiinia yhdestä narco-sukellusveneestä. Morales kertoo, että sukellusveneiden käyttö on lisääntynyt, kun taas purjelaivojen käyttö huumeiden kuljetuksessa Espanjaan on vähentynyt.

Huumesukellusveneitä on käytetty salakuljetukseen Etelä- ja Väli-Amerikassa 1980-luvulta lähtien. Euroopassa ne havaittiin ensimmäisen kerran vuonna 2006 Espanjan Galiciassa, ja sen jälkeen Espanjan poliisi on takavarikoinut kymmenen sukellusvenettä.