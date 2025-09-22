Arabiemiraatit esitteli uuden tekoälymallin

Arabiemiraatit esitteli tässä kuussa K2 Think -nimisen kielimallin. Kielimalli on rakennettu kiinalaisen kielimallin päälle.

Päätös rakentaa arabiemiraattien versio kiinalaisen mallin päälle, esimerkiksi yhdysvaltalaisen sijaan, kuvastaa maan harkittua linjaa tekoälyn geopoliittisten jännitteiden keskellä, kertoo The Economist.

Ennen K2 Thinkiä on ilmestynyt toinenkin K2-malli: kiinalaisen Moonshot AI:n luoma K2 Kimi -kielimalli. Nimestään huolimatta näillä kielimalleilla ei ole suoraa yhteyttä toisiinsa.

Arabiemiraattien K2 Think on kuitenkin rakennettu toisen kiinalaisen kielimallin päälle. Se hyödyntää kiinalaista Qwen 2.5 -mallia, joka on kiinalaisen verkkokauppajätti Alibaban malli.

K2 Thinkin kehittäneen, maan pääkaupungissa sijaitsevan, Mohamed bin Zayedin tekoäly-yliopiston mukaan malli on erityisen hyvä matematiikassa sekä ohjelmointitehtävissä.

Mallin kehittäjien mukaan K2 Think päihittää useimmat avoimen lähdekoodin mallit testeissä näissä tehtävissä. Se jää kuitenkin jälkeen Googlen ja OpenAI:n parhaista järjestelmistä.

Tekoälymalli perustuu perustuu avoimeen lähdekoodiin. Yliopisto jakaa paitsi luomansa mallin, myös koodin ja koulutusdatan, joita käytettiin Qwen 2.5:n muokkaamiseen.

K2 Think on melko pieni malli, minkä vuoksi se toimii nopeasti eikä vaadi paljon laskentatehoa. Lisäksi mallin kehittäneellä yliopistolla on mallin ajamiseen suunnitellut uudet ja maailman suurimman tekoälysirut. Malli pystyy siis tuottamaan runsaasti tekstiä vain sekunneissa.

Arabiemiraatit pyrkii saamaan K2 Think -mallista haastajan suuremmille tekoälyjärjestelmille. Se haluaa lisäksi kehittää oman kansallisen tekoälysektorin.

Maa aikoo avata 200 megawatin datakeskuksen vuonna 2026 ja myöhemmin laajentaa sen yhden gigawatin kokoiseksi klusteriksi.