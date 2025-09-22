Verkkouutiset

Arabiemiraatit pyrkii luomaan kilpailijan suuremmille tekoälymalleille. Kuvassa OpenAI:n malli ChatGPT. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Arabiemiraatit esitteli uuden tekoälymallin

  • Julkaistu 22.09.2025 | 09:06
  • Päivitetty 22.09.2025 | 09:06
  • Tekoäly
Mallin kehittäjien mukaan se on erityisen hyvä matematiikassa sekä ohjelmointitehtäviässä.
Arabiemiraatit esitteli tässä kuussa K2 Think -nimisen kielimallin. Kielimalli on rakennettu kiinalaisen kielimallin päälle.

Päätös rakentaa arabiemiraattien versio kiinalaisen mallin päälle, esimerkiksi yhdysvaltalaisen sijaan, kuvastaa maan harkittua linjaa tekoälyn geopoliittisten jännitteiden keskellä, kertoo The Economist.

Ennen K2 Thinkiä on ilmestynyt toinenkin K2-malli: kiinalaisen Moonshot AI:n luoma K2 Kimi -kielimalli. Nimestään huolimatta näillä kielimalleilla ei ole suoraa yhteyttä toisiinsa.

Arabiemiraattien K2 Think on kuitenkin rakennettu toisen kiinalaisen kielimallin päälle. Se hyödyntää kiinalaista Qwen 2.5 -mallia, joka on kiinalaisen verkkokauppajätti Alibaban malli.

K2 Thinkin kehittäneen, maan pääkaupungissa sijaitsevan, Mohamed bin Zayedin tekoäly-yliopiston  mukaan malli on erityisen hyvä matematiikassa sekä ohjelmointitehtävissä.

Mallin kehittäjien mukaan K2 Think päihittää useimmat avoimen lähdekoodin mallit testeissä näissä tehtävissä. Se jää kuitenkin jälkeen Googlen ja OpenAI:n parhaista järjestelmistä.

Tekoälymalli perustuu perustuu avoimeen lähdekoodiin. Yliopisto jakaa paitsi luomansa mallin, myös koodin ja koulutusdatan, joita käytettiin Qwen 2.5:n muokkaamiseen.

K2 Think on melko pieni malli, minkä vuoksi se toimii nopeasti eikä vaadi paljon laskentatehoa. Lisäksi mallin kehittäneellä yliopistolla on mallin ajamiseen suunnitellut uudet ja maailman suurimman tekoälysirut. Malli pystyy siis tuottamaan runsaasti tekstiä vain sekunneissa.

Arabiemiraatit pyrkii saamaan K2 Think -mallista haastajan suuremmille tekoälyjärjestelmille. Se haluaa lisäksi kehittää oman kansallisen tekoälysektorin.

Maa aikoo avata 200 megawatin datakeskuksen vuonna 2026 ja myöhemmin laajentaa sen yhden gigawatin kokoiseksi klusteriksi.

