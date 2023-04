70 vuotta vanhat T-55-tankit joutuvat Leopardeja vastaan – ”Moni venäläinen panssarimies menettää henkensä”

Hyökkääjällä on Ukrainassa kenties vielä pahempi pula osaavista miehistöistä kuin panssarivaunuista, arvioi Venäjän tappioita ja sotakaluston muutoksia tässä listaava Forbes.

Venäjä on menettänyt eri arvioiden mukaan ainakin pari tuhatta panssarivaunua Ukrainassa. Tappiot ja pakotteiden kuristama sotateollisuus merkitsevät, että Venäjä on joutunut kaivamaan naftaliinista yhä enemmän vanhoja neuvostovaunuja. Viime aikoina varastoista on alettu tuoda sotaan satamäärin 60 vuotta vanhoja T-62-vaunuja ja 70 vuotta vanhoja T-55-vaunuja.

Ukrainalle on taas samaan aikaan alettu toimittaa kehittyneitä saksalaisvalmisteisia Leopard 2 -panssarivaunuja. Ukraina on saanut myös pienen määrän brittiläisiä Challenger-tankkeja. Amerikkalaisia Abrams-vaunuja ukrainalaiset saattavat saada jo tänä syksynä.

Artikkelissa huomautetaan myös julkisuudessa vähälle huomiolle jääneestä seikasta. Tuhansien panssarivaunujen menetys merkitsee Venäjälle luonnollisesti myös valtavia miehistötappioita. Vanhojen ja verrattain yksinkertaisempien vaunujen ainoana ”etuna” nähdäänkin se, että Venäjä pystyy kouluttamaan uusia miehistöjä nopeammin niiden kuin modernien vaunujen käyttöön. Vanhoilla vaunuilla sotaan lähtevien vihreiden miehistöjen hyöty panssaritaisteluissa on kuitenkin vähintäänkin kyseenalainen.

Venäjän tiedetään pyrkineen päivittämään vanhoja vaunuja uudemmilla tähtäimillä ja reaktiivipanssaroinnilla. Suurimpiin heikkouksiin lääkkeitä ei kuitenkaan ole. Erääksi T-55:n ja T-62:n merkittävimmistä puutteista mainitaan artikkelissa heikko tulinopeus. Sen todetaan johtavan siihen, että moni venäläinen panssarimies menettää vielä näissä vaunuissa henkensä yhteenotoissa ukrainalaisten kanssa.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri avaa kymmeniä vuosia vanhan neuvostokaluston ongelmia Twitterissä.

– T-55 koulutettuna voi todeta, että jopa paikalta ammuttaessa saumat pärjätä Leopard 2:a vastaan ovat olemattomat, muun muassa panssarikoulun johtajana ja panssariprikaatin komentajana urallaan toiminut Toveri kommentoi Forbesin juttua.

– Optiikka on heikko, ei laser-etäisyysmittaria, ei pimeänäkökykyä, huono a-tarvike, heikko panssarointi…, hän jatkaa listaa.

Panssarisodankäynnin asiantuntija, majuri Mika Mäenpää on samoilla linjoilla. Mäenpää toteaa, että modernisoimattomilla T-55:lla, T-62:lla tai edes uudemmilla T-72 tai T-80-vaunuilla on todella heikot saumat pärjätä yksi yhtä vastaan taistelussa Leopardia vastaan.

