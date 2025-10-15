70 prosenttia pääkaupunkiseudun pojista uskoo Jumalaan

Tuoreen rippikoulukyselyn mukaan uskonto ja hengelliset kysymykset kiinnostavat nuoria entistä enemmän. Nuorten uskonnollisuus on lisääntynyt erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Vastausten mukaan nuoret ovat avoimen kiinnostuneita uskosta ja elämän merkityksistä ja kysymyksistä. Viime kesänä tehdyn rippikoulukyselyn mukaan rippikoulun sisältö koetaan yhä useammin elämän kannalta tärkeäksi.

– Nuoret, jotka ovat kasvaneet eri kulttuurien ja uskontojen keskellä ovat tottuneet eri katsomusten kirjoon. Niistä myös ollaan kiinnostuneita ja halutaan tietää muiden ihmisten elämän arvoista ja hengellisyydestä, kertoo rippikouluista vastaava kasvatuksen asiantuntija Johanna Hirsto Espoon seurakunnista tiedotteessa.

Eri uskontojen näkyminen nuorten omassa arjessa lisää kiinnostusta myös omaan uskontoon ja vahvistaa kristillistä identiteettiä.

– Rippikoulu on mahtava mahdollisuus pohtia uskoa ja arvoja, ja sitä, mikä on tärkeää elämässä. Meillä on panostettu siihen, että oppiminen on enemmän yhdessä elettyä ja koettua kristillisyyttä kuin tiedollista pänttäämistä, toteaa Hirsto.

Nuoria kiinnostavat kyselyn mukaan myös muut hengelliset aiheet.

– Nuoret eivät välttämättä ole selvillä siitä, mitkä aiheet nousevat kristinuskosta ja mitkä taas jostakin toisesta uskonnosta. Rakennuspalikoita omaan elämään voidaan ottaa monesta eri uskonnosta ja katsomuksesta. Oma vaikutuksensa on myös esimerkiksi omasta hengellisyydestään kertovilla sosiaalisen median influenssereilla, kertoo Hirsto.

Nuorten usko on vahvistunut

Etenkin pääkaupunkiseudulla rippikoululaiset kertovat uskovansa Jumalaan aiempaa useammin. Vuonna 2019 väitteen ”Uskon, että Jumala on olemassa” kanssa oli samaa mieltä noin 34 prosenttia rippikoululaisista pääkaupunkiseudulla. Tänä vuonna yli 70 prosenttia pääkaupunkiseudulla rippikoulun käyneistä pojista vastasi uskovansa Jumalaan ja tytöistä 60 prosenttia.

– Nykyaikana jo uskominen on vastakulttuuria. Sillä halutaan erottua muista ja myös omista vanhemmista. Poikiin liittyvä uskonnollisuuden käänne on havaittu monessa muussakin pohjoismaassa, Suomessa ensin. Suurten kaupunkien keskustoissa rippikoulun käyneiden nuorten usko näyttäytyy erityisen vahvana, kertoo kyselyn aineistoa analysoinut tutkija Jouko Porkka.

Rippikoulukyselystä ilmenee lisäksi, että nuoret kokevat rippikoulun turvalliseksi paikaksi (95 prosenttia vastaajista). Noin 90 prosenttia rippikoululaisista kokee, että he saavat olla omia itsejään rippikoulussa ja että rippikoulussa on hyvä yhteishenki. Rippikoulussa oli myös hauskaa 94 prosentin mielestä.

Valtakunnalliseen rippikoulukyselyyn vastasi vuonna 2025 yli 23 000 rippikoulun käynyttä nuorta.

Pääkaupunkiseudun seurakuntien ripareille on käynnissä ilmoittautuminen lokakuun ajan. Ensi kesän rippikouluihin voivat ilmoittautua ensisijaisesti vuonna 2011 syntyneet nuoret. Rippikouluun eli ”riparille” ilmoittaudutaan oman seurakunnan kautta. Rippikoulun voi käydä, vaikka ei kuuluisi evankelisluterilaiseen kirkkoon.