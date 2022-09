Nyt henkilötunnuksia kalastellaan syöpäseulonnoilla

Äänekoskella on käynyt ilmi huijaussoittojen sarja, jossa kuntalaisia on kutsuttu suolistosyövän seulontaan Äänekosken terveyskeskuksen nimissä puhelimitse. Huijaussoittajan tavoitteena on ollut kalastella henkilötunnuksia.

– En ole vastaavasta aiemmin kuullut minkään syöpäseulonnan osalta. Syöpäseulontoihin ei koskaan kutsuta puhelimitse, vaan kutsu lähetetään kirjeitse kotiin. Seulontaan kutsuttavien tiedot poimitaan väestötietojärjestelmästä. Kutsun lähettämiseksi tarvittavat tiedot ovat terveydenhuollon käytettävissä jo valmiiksi, joten henkilötunnuksia ei senkään vuoksi tarvitse kysellä kuntalaisilta itseltään, kertoo seulontajohtaja Tytti Sarkeala Suomen Syöpärekisteristä tiedotteessa.

Suolistosyöpäseulonta ei edellytä käyntiä terveydenhuollossa, vaan testi tehdään kotona ja toimitetaan seulontalaboratorioon tutkittavaksi. Seulontatuloksesta ilmoitetaan niin ikään kirjeellä.

Jos seulonnan perusteella on aihetta jatkotutkimuksiin, vastauskirjeessä ohjeistetaan seulontaan osallistuvaa ottamaan itse yhteyttä kotikunnan seulontahoitajaan.

Suolistosyöpäseulonta on uusin Suomen valtakunnallisista syöpäseulontaohjelmista ja se on alkanut valtakunnallisena tänä vuonna. Lisäksi Suomessa seulotaan kohdunkaulan syöpää ja rintasyöpää.