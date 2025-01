40000 euroa heti käteen – Moskova maksaa sotaan lähteville käsittämättömiä summia

Ukrainan rintamalle sopimussotilaiksi lähteville maksettavat värväytymiskorvaukset ja palkat ovat olleet jo pitkään kovassa nousussa. Taustalla ovat olleet Moskovan joukkojen rajut miestappiot ja vaikeudet saada värväyskiintiöitä täyteen. Nyt värväystoimistoilla on Venäjä-asiantuntijan mukaan kuitenkin törmätty erikoiseen ja yllättävään ilmiöön.

S&P Globalin Venäjään ja muihin IVY-maihin erikoistunut analyytikko Aleksander Koktsharov sanoo X:n päivityksessään, että Venäjällä kerrotaan leviävän käsitys siitä, että Yhdysvaltain uusi presidentti Donald Trump saa neuvoteltua sodan Ukrainassa loppumaan piakkoin. Tämän taas väitetään johtaneen yhdessä korkeiden värväyspalkkioiden kanssa siihen, että asevoimien toimistoilla on ollut jopa jonoa.

– Miehet, jotka nyt jonottavat värväytyäkseen sotaan, toivovat saavansa rahansa ja pääsevänsä turvallisesti kotiin jo parin kuukauden päästä, Koktsharov kirjoittaa.

Sopimussotilaiden palkkiot ovat suorastaan räjähtäneet tämän vuoden aikana. Verkkouutiset on kertonut ilmiöstä aiemmin tässä jutussa. Viime vuoden lokakuussa värväytymisestä maksettavat kertakorvaukset olivat korkeimmillaan 30 000 euron luokkaa. Palkkioita alta löytyvään tilastoon keränneen Evhen Istrebinin lukujen mukaan nyt huidellaan kuitenkin jo 40 000 eurossa. Summissa on alueellisia eroja, mutta keskiarvo pyörii tilaston mukaan yli 25 000 eurossa.

Ruotsalainen Venäjä-asiantuntija ja taloustieteilijä Anders Åslund huomauttaa X:n päivityksessään, että ensimmäisen vuoden palveluksen aikana maksetaan muita palkkioita vielä hieman alle 30 000 euroa. Sopimussotilas voi siis tienata vuodessa jopa noin 70 000 euroa. Summa on venäläisittäin tähtitieteellinen. Åslundin mukaan venäläisten keskimääräinen kuukausipalkka on alle 700 euroa.

– Tämä osoittaa, miten vaikeaa Venäjän on löytää uusia sotilaita ja että tämä maksaa liian paljon.

Asiantuntija muistuttaa, ettei virallinen Moskova nauti pahemmin luottamusta kansan parissa. Tämäkin on hänen mukaansa yksi syy siihen, miksi sotilaille on luvattava näin suuria palkkioita. Åslund viittaa esimerkkinä julkisuudessa liikkuneisiin tietoihin, joiden mukaan monien rintamalla kadonneiksi listattujen sodassa kaatuneiden omaisille ei ole maksettu heille luvattuja korvauksia.

Diktaattori Vladimir Putin antoi marraskuussa määräyksen, jolla haavoittuneille maksettavat korvaukset pudotettiin vain pieneen osaan aiemmasta.

