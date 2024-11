Moskova on päättänyt tehdä merkittävän leikkauksen Ukrainan rintamalla haavoittuneille sotilaille maksettaviin korvauksiin.

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin allekirjoittamalla määräyksellä sotilaille ei makseta enää haavoittumisen asteesta riippumatonta kolmen miljoonan ruplan eli vajaan 30 000 euron suuruista korvausta.

Jatkossa tällaisen summan saa enää vakavasta vammasta. Lievistä vammoista korvataan enää vain miljoona ruplaa eli noin 10 000 euroa. Kolmas kategoria kattaa ”muut vammat” ja oikeuttaa vain 100 000 ruplan eli vajaan 1000 euron korvaukseen.

Kaatuneiden omaiset voivat kuitenkin yhä hakea viiden miljoonan ruplan eli vajaan 50 000 euron korvaussummaa.

Venäjä-tuntija Aleksander Koktsharov huomauttaa X:n ketjussaan aiheesta, että aiempi kolmen miljoonan ruplan korvaus on ollut voimassa Venäjän suurhyökkäyksen alusta alkaen. Käytännössä uudistus mitä todennäköisimmin romahduttaa haavoittuneille maksettavat korvaussummat.

Venäjällä on ollut viime aikoina vaikeuksia kattaa asevoimien suuria tappioita. Venäjältä tihkuvien tietojen perusteella värväyskiintiöissä on ollut suurta vajausta. Venäjän alueet ovat myös nostaneet merkittävästi sopimussotilaille maksettavia palkkioita.

Haavoittuneiden korvausten alentamisen voi arvioida heikentävän vapaaehtoisen rintamalle värväytymisen houkuttelevuutta. Ratkaisua on siis tuskin tehty kevein perustein.

– Uudet säännöt tulevat todennököisesti johtamaan matalampiin maksuihin, koska lääkärit voivat luokitella sotilaiden vammoja uudestaan. Jälleen uusi indikaattori kasvavasta talouskurimuksesta Venäjällä?, S&P Globalin Venäjään ja muihin IVY-maihin erikoistunut analyytikko Koktsharov toteaa.

Families of soldiers killed in combat are still eligible for 5 million rubles.

The new rules will likely lead to lower payouts, as doctors could potentially reclassify soldiers’ injuries.

Another indicator of growing financial strain in Russia?

