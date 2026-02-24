40 prosenttia nuorista harkitsee yrittäjyyttä – he ovat innokkaimpia

Nuorten kiinnostus ryhtyä yrittäjäksi on Suomessa Pohjoismaiden korkeinta. Nordean tuore Nordic Pulse -tutkimus osoittaa, että jopa 40 prosenttia 18–34-vuotiaista suomalaisista on harkinnut yrityksen perustamista tai unelmoinut siitä. Tämä kertoo nuorten uskosta omiin ideoihinsa sekä halusta rakentaa oman näköistään työuraa.
Suomalaisten nuorten keskuudessa yrittäjyydestä ovat kiinnostuneita erityisesti miehet. Heistä lähes puolet (48 prosenttia) on harkinnut yrityksen perustamista. Nuorista naisista yrittäjyyttä on harkinnut noin kolmasosa.
Pohjoismaissa toiseksi vahvinta nuorten kiinnostus yrittäjyyteen on Ruotsissa, jossa 36 prosenttia kyselytutkimukseen vastaajista kertoo harkinneensa tai unelmoineensa yrittäjänä toimimisesta.
– Yrittäjyys nähdään mahdollisuutena jo työuran varhaisessa vaiheessa, mikä kertoo murroksesta nuorten suhtautumisessa yrittäjyyteen, kertoo Suomen pk-yritysasiakkaista vastaava johtaja Nina Luomanen tiedotteessa.
– Uskon vahvasti siihen, että nuorten rohkeus ja ennakkoluulottomuus ovat juuri sitä voimaa, jonka avulla Suomen talous voi uudistua ja vahvistua tulevina vuosina, Luomanen jatkaa.
Tutkimuksen mukaan suurimmat aloittamisen esteet yrityksen perustamista harkitseville nuorille olivat riittämättömät taloudelliset resurssit, vajavaiset tiedot alkuunpääsystä sekä epäonnistumisen pelko.
– Yrityksen perustamisesta on tullut helpompaa, kun tietoa ja apua on saatavilla monista lähteistä. On kuitenkin tärkeää, että yrityksen perustamista harkitseville on tarjolla kokemukseen ja asiantuntijuuteen perustuva tuki, jonka turvin lähteä kasvattamaan liiketoimintaa, kertoo Luomanen.
Nordean teettämä tutkimus osoittaa, että Suomessa kiinnostus yrittäjyyteen laskee ikävuosien karttuessa. Tällöin päätökseen vaikuttaa myös uskallus luopua turvallisesta työpaikasta.
Kaikki ikäryhmät mukaan lukien yrittäjyyttä Suomessa on harkinnut tai siitä on unelmoinut 29 prosenttia vastaajista. Vastaava luku on Ruotsissa hieman korkeampi, 34 prosenttia. Norjassa yrittäjyyttä on harkinnut 16 prosenttia ja Tanskassa vain 12 prosenttia.
Nordic Pulse -kyselyyn vastasi yhteensä noin 4 000 18-79-vuotiasta vastaajaa Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Jokaisesta maasta vastaajia oli noin tuhat henkilöä. Tutkimus toteutettiin tammikuussa 2026. Nordic Pulse -kysely toteutetaan kaksi kertaa vuodessa.