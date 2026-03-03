300 normin purkutavoite toteutuu – yrityksiltä pois jo 120 miljoonan euron taakka

Hallitus on purkanut jo 243 yrityksiä ja kansalaisia kuormittanutta normia. Hallitusohjelman 300 normin tavoite toteutuu tällä hallituskaudella, arvioi kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo.

Tuoreiden tietojen mukaan yritysten hallinnollinen taakka on keventynyt vuosien 2024–2025 aikana noin 120 miljoonalla eurolla.

– 300 normin purkaminen on konkreettinen suunnanmuutos. 243 normia on jo purettu ja täysi tavoite tullaan saavuttamaan. Tämä tarkoittaa vähemmän paperityötä ja enemmän aikaa yritysten ydintoimintaan, Wallinheimo sanoo tiedotteessa.

Hallitus on sitoutunut yksi sisään, yksi ulos -periaatteeseen, jonka mukaan yrityksiin kohdistuva hallinnollinen taakka ei kasva uusien kansallisten lakimuutosten seurauksena. Samalla Suomi vaikuttaa aktiivisesti EU-sääntelyyn, jotta yritysten hallinnollinen taakka kevenee myös eurooppalaisella tasolla.

Wallinheimon mukaan norminpurku on keskeinen osa hallituksen kasvupolitiikkaa.

– Suomen ongelma ei ole osaamisen tai ideoiden puute. Meillä on yrittäjyyttä ja osaamista, mutta vuosien aikana sääntelyä on kertynyt kerros kerrokselta. Yksittäinen velvoite on voinut olla perusteltu, mutta kokonaisuus on alkanut jarruttaa kasvua. Nyt tätä jarrua puretaan systemaattisesti, Wallinheimo toteaa.

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien norminpurkuryhmä tuo kehysriiheen noin 50 uutta konkreettista norminpurkuehdotusta. Tavoitteena on keventää sääntelyä entisestään ja vahvistaa Suomen kilpailukykyä.

– Emme jää lepäämään saavutusten varaan. Byrokratia ei vähene itsestään, vaan päätöksillä. Tätä työtä tulevien hallitusten on jatkettava, Wallinheimo sanoo.

Norminpurkua tehdään poikkihallinnollisesti kaikilla hallinnonaloilla yhteistyössä ministeriöiden kanssa. Tavoitteena on pysyvä toimintakulttuurin muutos, jossa sääntelyn vaikutuksia arvioidaan entistä systemaattisemmin yritysten ja kansalaisten näkökulmasta.