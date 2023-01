Wagnerin salattu hautausmaa paljastui: Hautojen määrä räjähti parissa kuukaudessa

Venäjän pahamaineisen Wagner-ryhmän aiemmin salassa pysyneen hautausmaan koko on paisunut seitsemänkertaiseksi siitä, mitä se oli vielä marraskuun lopulla.

Asiaa selvitetään satelliittikuviin ja videoanalyysiin perustuvassa New York Timesin artikkelissa. Toimittaja Christiaan Triebert kertoo alta löytyvässä tviittiketjussaan, kuinka hautausmaan jäljille päästiin.

Viime aikoina sosiaalisessa mediassa kiertäneillä videoillakin näkyvä hautausmaa sijaitsee palkkasotilasryhmän päätukikohdan lähellä Venäjän Molkinissa Krasnodarin aluepiirissä. Alueella on tiettävästi koulutettu muitakin Ukrainaan lähetettyjä joukkoja kuten Itä-Ukrainasta Venäjän armeijaan värvättyjä taistelijoita.

Paisuva hautausmaa on pieni, mutta konkreettinen todiste Wagnerin kasvavista tappioista Ukrainassa. Vielä marraskuussa paikalla oli parisenkymmentä hautaa. Nyt niitä on noin 170. Hautausmaalle on päätynyt vain pieni osa kaatuneista Wagner-taistelijoista. Paikka on varattu vain heille, joiden ruumiita kukaan ei ole ottanut vastaan.

NYTimesin mukaan oma hautausmaa on verrattain tuore lisäys Wagnerin kehittyvään infrastruktuuriin Venäjällä. Yhtiö on avannut hiljattain myös oman toimistotalon Pietariin.

Haudat löysi aktivisti ja entinen Venäjän ilmavoimien upseeri Vitali Wotanovski. 51-vuotias Wotanovski kiertää hautausmaita selvittämässä Ukrainan sodassa kaatuneiden kohtaloita. Hän on kuvannut hautausmaan kasvua ja julkaissut materiaalia Telegram-tilillään. Kuvia löytyy tämän linkin takaa.

Wotanovskin mukaan ruumiita on tullut Molkiniin vielä paljon enemmän kuin kummut kertovat. Hän sanoo paikallisten asukkaiden kertoneen, että monia on polttohaudattu.

Wagner-päällikkö Jevgeni Prigozhin myönsi hautausmaan olemassaolon vain päivä sen jälkeen, kun aktivisti kertoi julkisuuteen löydöstään. Pian Venäjän valtion mediassa julkaistiin myös video Prigozhinista viemässä kukkia haudoille. Tuoreiden hautakumpujen päälle oli myös ilmestynyt kukkalaitteita Wagnerin väreissä.

A cemetery used by Wagner to bury its fighters killed in Ukraine has increased nearly seven times over the past two months, @Maxar satellite imagery shows. W/ @dim109, @bottidavid. More: https://t.co/1JQJ4mC8IQ pic.twitter.com/fnozX8R5Sb — Christiaan Triebert (@trbrtc) January 25, 2023

In late December, locals pointed Wotanovsky to an area used to bury the unclaimed bodies of Wagner fighters. During several visits, he photographed a growing number of grave markers and uploaded them to his Telegram channel, Titutshki in Krasnodar. https://t.co/Auwz24Ewk2 pic.twitter.com/rY3kwbmQTI — Christiaan Triebert (@trbrtc) January 25, 2023