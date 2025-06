200 lentokonetta pudotti 330 pommia Iraniin

Israelin iskuihin useisiin ydinlaitoksiin ja sotilaskohteisiin eri puolilla Irania osallistui 200 sotilaslentokonetta, jotka pudottivat 330 pommia.

Asiasta kertoo Israelin pääministerin someavustaja Hananya Naftali X-palvelussa viitaten Israelin asevoimien tiedottajaan.

Israelin asevoimat vahvistaa, että Iranin asevoimien esikuntapäällikkö, vallankumouskaartin komentaja ja Iranin hätätilatoiminnoista vastaava komentaja eliminoitiin.

Israelin mukaan isku oli tarpeen, sillä Teheran oli edistynyt merkittävästi ydinaseen kehittämisessä.

Teheranin kerrotaan aloittaneen oman vastaiskunsa lähettämällä yli sata dronea kohti Israelia. Israelin asevoimien sanotaan valmistautuvan torjumaan sekä droneja että ballistisia ohjuksia. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Chief of Staff, Head of Revolutionary Guards and other senior officials were eliminated

More than 200 fighter Jets of Israel struck more than 100 + targets, eliminating:

1. The Chief of staff of the Iranian Armed Forces

2.Commander of the IRGC

3. The Commander of Iran’s Emergency Command

4. Multiple Nuclear Scientists

What a massive and impressive operation… pic.twitter.com/xQHPGm03m2

