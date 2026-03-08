Kansanedustaja tyrmää pelottelun – ”Suomeen ei ole tulossa ydinaseita”

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) käsittelee blogitekstissään ydinasekiellon purkamista. Hänen mukaansa kiellon purkaminen ei tarkoita sitä, että Suomi eritoten havittelisi ydinaseita.

– Suomi ei tavoittele maahamme ydinaseita. Suomeen ei ole tulossa ydinaseita. Vaan me haluamme varmistaa, että Naton pelote on meilläkin samanlainen kuin Ruotsissa, Norjassa, Baltianmaissa ja koko Naton alueella. Eli 100 prosenttinen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Heinonen viittaa myös asiantuntijoiden arvioon siitä, että Suomen uuden puolustussuunnitelman laatiminen olisi Natossa vaikeaa, ellei ydinaseita saisi tarvittaessa tuoda esimerkiksi Suomen ilmatilaan.

– Nyt puolustusvoimissa ja puolustusministeriössä on parhaan tiedon valossa tultu siihen lopputulokseen, että 100 prosenttisen Nato-turvan saamiseksi meidän on muutettava kansallista lakiamme vastaamaan muiden Pohjoismaiden kuten Ruotsin ja Norjan lakeja ja näin mahdollistaa Naton turvan täydellinen toteuttaminen myös meidän alueella.

Heinosen mukaan se on osoittaa myös solidaarisuutta Ruotsia ja muita Pohjoismaita kohtaan.

– Vanha YYA-aikakauden tai jonkinlainen suomettumisen varjo ei saa heikentää muidenkaan Nato-maiden turvaa.

Kyseessä on hänestä liittymisvaiheen linjauksen mukaisesti Natossa täysimääräisesti mukana oleminen.

Poimintoja videosisällöistämme

– Meidän on järkevää ja turvallisuutemme kannalta välttämätöntä olla osa Naton ydinsateenvarjoa.

Kansanedustaja mainitsee, että eduskunta voi hyvin mietinnössään ja päätöksessään alleviivata ja vahvistaa, että rauhan aikana ei Suomeen ydinaseita tuoda.

– Ei harjoituksissa, ei sijoitukseen, eikä varastointiinkaan. Ja jos joku epäilee, että tänne ydinaseita rauhana aikana varastoitaisiin, niin senkin voi siis eduskunta päätöksellään rauhan ajalta ulos kirjata.

Tällaisen päätöksen on Heinosen mukaan tehnyt Norja.

– Ja vaikka Norja ei sijoitakaan tai hyväksy ydinaseita rauhanaikana alueelleen, se tukee 100% liittouman ydinasepelotetta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Oleellista on Heinosesta se, että muissa pohjoismaissa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ydinaseiden kauttakuljetuksen rajoittamisesta ei ole säädetty Suomen tavoin lailla.

– Poistamalla ydinaseita koskevat rajoitukset me vain siis yhdenmukaistamme lainsäädäntömme verrattuna Pohjoismaihin, hän linjaa.