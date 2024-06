15-vuotiasta ruotsalaisnuorta syytetään kolmoismurhan tilaamisesta 17-vuotiaalta

Ruotsin Huddingessa sijaitsevassa Södertörnin käräjäoikeudessa on parhaillaan käsittelyssä poikkeuksellinen teko: 15-vuotiasta nuorta syytetään raa’an kolmoismurhan tilaamisesta toiselta 17-vuotiaalta nuorelta. Asiasta kertoo Dagens Nyheter.

Tapahtumaketju alkoi viime syksynä, kun kaksi naista ja yksi mies ammuttiin koteihinsa Västbergassa ja Tullingessa. Tullingessa murhattiin nuori nainen sekä tämän sijaisvanhempana toiminut isoäiti, Västbergassa taas perheenisä.

Poika ampui Västbergassa myös äitiä, joka piteli perheen viisivuotiasta lasta. Molemmat loukkaantuivat välikohtauksessa.

Teosta epäillään 17-vuotiasta poikaa, jonka rikosrekisteri on 28 tuomion pituinen. Hän on ollut aiemmin syytettynä muun muassa ryöstöistä, pahoinpitelyistä ja laittomista uhkauksista.

Vanhemman pojan murhaan suostutteli kuitenkin nuorempi 15-vuotias poika, joka hankki hänelle tekoa varten automaattiaseen. Nuorempi poika lupasi myös maksaa vanhemmalle pojalle 150 000 kruunua (noin 13 300 euroa) jokaista murhattua henkilöä kohti.

Nuorempi poika on kiistänyt kaikki syytteet.

Tapauksen oikeudenkäynti alkoi kesäkuun 10. päivä. Asianomistajia edustavan asianajaja Thomas Bodströmin mukaan nuorempi poika on oikeussalissa käyttäytynyt sekä uhkaavasti että pilkallisesti uhrien omaisia kohtaan.

Nuoremman pojan vanhempien mukaan poika todisti ystävänsä murhaa vuonna 2021, jonka jälkeen hän oli pitkään allapäin. Sen jälkeen hänen rikoshistoriansa on ollut kattava.

Pojan isän mukaan poika aloitti muun muassa huumekaupan. Vuotta myöhemmin hänet sijoitettiin lastenkotiin, jossa hän toisen pojan kanssa raiskasi yhden kodin asukkaista. Poika kuvasi teon ja pakotti uhrin sanomaan, että hän nautti raiskatuksi tulemisesta.

Poliisi oli tarkaillut poikaa murhahetkellä jo pitkään, sillä häntä epäiltiin jo tuolloin kesällä 2023 tapahtuneesta 25-vuotiaan uppsalalaismiehen murhan yrityksestä.

Poliiseja on erityisesti järkyttänyt se, että kuulusteluissa poika on hymyillyt ja naureskellut. Kysymyksiin hän ei ole yleensä halunnut vastata. Kun häneltä on kysytty syitä naureskelulle, on hän sanonut sen olevan refleksi.

– No, wallah, olet tosi hauska, poika vastaa eräällä kuulusteluvideolla.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että tuntemattomaksi jäänyt ”isoveli” pyysi poikaa järjestämään murhat. Chatkeskusteluissa pojan käytös on ollut myös täysin erilaista – hän on kohtelias ja kunnioittava. Poika ja chatkumppani kutsuvat toisiaan viesteissä myös veljiksi.

Chat-viesteissä poika myös kysyy isoveljeltä, toimivatko he Foxtrot-katujengin alla. Isoveljen vastaus on ei, ja hän selittää heidän muodostavan oman ryhmänsä.

Poika kehuu myös isoveljelle murhan tehnyttä 17-vuotiasta poikaa ja kertoo olevansa ylpeä siitä, että tämä tappoi jonkun isän ja äidin.

– Hänestä tulee vielä Euroopan vihollinen numero yksi, poika sanoo yhdessä viestissä.

Vielä murhien jälkeisenä päivänä poika jatkoi 17-vuotiaan pojan kehumista isoveljelle.

– V***u olin kyllä iloinen, hän toteaa.

Tapauksen oikeudenkäynti jatkuu käräjäoikeudessa, eikä lainvoimaista tuomiota ole vielä annettu.