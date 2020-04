Varoitus Suomelle: Suuri riski myöhemmästä isosta epidemiasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Epidemian hidastumisen todetaan pidentävän sen kestoa merkittävästi.

Sosiaali- ja terveysministeriön maanantaina julkaisemassa koronatilannekatsauksessa todetaan epidemian hidastuneen Suomessa voimakkaasti ja epidemian leviämisen olevan hitaampaa kuin naapurimaissa.

Katsauksessa todetaan, että terveydenhuollon tilanne on hallinnassa. Rajoitetoimien ansiosta terveydenhuolto ei ole ylikuormittunut, ja tehohoitopaikkoja on koko ajan ollut riittävästi. Kuormitus on seurannut THL:n tekemien mallinnusten ennusteita ja jopa alittanut ne.

Voimakkaan hidastumisen todetaan kuitenkin pidentävän epidemian kestoa ”erittäin merkittävästi”.

– Nykyinen epidemian hidastuminen sisältää pitkään jatkuessaan suuren riskin myöhemmästä isosta epidemiasta, katsauksessa varoitetaan.

Arvion mukaan nykyinen epidemiatilanne mahdollistaa keskustelun rajoitusten osittaisesta höllentämisestä. Rajoitusten poistaminen pitää kuitenkin tehdä asteittain ja tarkkaan vaikutuksia seuraten. Mikäli epidemia kiihtyy liikaa, on katsauksen mukaan oltava valmius reagoida nopeasti.

Laajentuva testaus ja jäljitys mainitaan keinona rajoittaa epidemiaa. Sitä ei kuitenkaan pidetä todennäköisesti yksinään riittävänä.

STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilannekatsaus on tehty hallituksen ja eduskuntapuolueiden käyttöön. Se on on laadittu 22.4. Katsaus löytyy kokonaisuudessaan tämän linkin takaa.