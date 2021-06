31 uutta kotimaista elokuvaa – koronan takia katsojia ei riitä

Kansanedustajan mukaan rajoitukset tekevät tapahtumien järjestämisestä edelleen mahdotonta.

– Yhteiskuntaa ollaan avaamassa koronan jälkeen, osittain on palattu lähes normaaliin aikaan. Esimerkiksi kuntosaleilta ja uimahalleista on koronarajoitukset purettu. Ainoastaan tapahtuma- ja kulttuurialaa rajoitetaan alati muuttuvilla rajoituksilla ja säännöillä, jotka tekevät tapahtumien järjestämisestä mahdotonta, sanoo kansanedustaja Marko Kilpi (kok.).

Aluehallintovirasto vaatii edelleenkin tapahtumiin kahden metrin turvavälit kiihtymisvaiheen alueilla.

- Näillä rajoituksilla on mahdotonta saada tapahtuma- ja kulttuurialaa kannattavaksi, vaan heidän koronakurimus jatkuu edelleen, Kilpi sanoo.

Hän toteaa, että elokuvateatterit ovat tästä huutava esimerkki, koska koronan takia on jouduttu siirtämään 12 kotimaisen elokuvan ensi-illat myöhemmäksi.

– Tulevaan syksyyn valmistuu vielä 19 kotimaista elokuvaa lisää. Ylitarjonnan vuoksi näille elokuville ei riitä katsojia.

Kilven mukaan kahden metrin turvavälit oli helppo ymmärtää, jos ne perustuisivat lakiin, mutta lakipykälässä ei puhuta mitään turvaväleistä.

- Toteutuuko tässä laillisuusperiaate? Herää kysymys, mihin aluehallintoviraston vaatimus kahden metrin turvaväleistä perustuu, jos ei lakiin. Miten viranomainen voi ohjeistaa ihmisiä toimimaan vastoin lakia? Lisätäänkö tällä luottamusta yhteiskuntaan, Kilpi tiedustelee.

Hänen mukaansa aluehallintoviraston tehtävä on edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista.

– Hoitaa myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla. Toimintaa ohjaa kahdeksan ministeriötä. Kun aluehallintoviraston tehtävä on noin selkeä, miten on mahdollista, että hallituksella on ollut koko korona-ajan avin kanssa suuria epäselvyyksiä toimivaltuuksien suhteen, ja vastuuta on palloteltu puolelta toiselle, Kilpi ihmettelee

Hänen mielestään 15 kuukautta kuritettu tapahtuma- ja kulttuuriala kaipaa selkeitä päätöksiä, joiden tulee olla ennakoitavia ja niiden tulee perustua lakiin.