120000 sotilasta Lähi-itään – USA:n Iranin suunnitelma julki

Yhdysvaltain virkaa tekevä puolustusministeri Patrick Shanahan on esittänyt presidentti Donald Trumpin hallinnolle päivitetyn suunnitelman sen varalle, jos Iran hyökkää amerikkalaisjoukkoja vastaan tai alkaa valmistaa ydinaseita.

New York Timesin viranomaislähteiden mukaan suunnitelmaan kuuluu peräti 120 000 amerikkalaissotilaan lähettäminen Lähi-itään. Suunnitelmia Iranin varalle on lähteiden mukaan päivitetty presidentti Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantajan John Boltonin johtamien hallinnon ”kovan linjan” vetäjien määräyksestä. Bolton tunnetaan erittäin jyrkistä Iran-kannoistaan.

Iran-politiikasta ja -suunnitelmista Yhdysvaltojen puolustusministeriössä vuosina 2009-2011 vastannut Colin Kahl kertoo Twitterissä, että 120 000 sotilasta pidettiin aikanaan tarpeellisena määränä, mikäli Iranin hallinto pitäisi kaataa maan ydinaseohjelman takia.

NY Timesin mukaan presidentti Trumpin hallinnossa on erimielisyyttä siitä, kuinka Iraniin pitäisi suhtautua. Eräiden korkeiden viranomaislähteiden mukaan suunnitelmien laatiminen osoittaa, kuinka vaarallinen uhka Iranista on tullut. Toiset diplomaattista lähestymistapaa puoltavat viranomaiset taas pitävät suunnitelmien laatimista pelotteluna, jolla pyritään ehkäisemään Iranin aggressiota Lähi-idässä.

Uudet Iranin suunnitelmat eivät mediatietojen mukaan sisällä laajaa maahyökkäystä. Kyse olisi mitä todennäköisimmin ilmaiskuista Iranin ydin- ja ohjusohjelmiin liittyviin kohteisiin sekä keskeisiä asejärjestelmiä vastaan.

Puheet eskalaatiosta Iranin kanssa ovat kiihtyneet sen jälkeen, kun neljä öljytankkeria joutui sabotaasi-iskujen kohteeksi Arabiemiraattien rannikolla viikonloppuna.

Yhdysvaltojen tiedustelu on ilmoittanut epäilevänsä Iranin sekaantuneen iskuihin. Tästä ei ole kuitenkaan esitetty mitään todisteita. Yksityiskohtia on myös saatu vähän eikä esimerkiksi iskujen tekotavasta ole tarkkaa tietoa.

Verkossa liikkuneiden kuvien perusteella jokaisen laivan vesirajaan oli tullut iskuissa muutaman metrin levyinen reikä. Iskuja tässä analysoivan War Zonen mukaan reiät on ulkonäön perusteella tehnyt todennäköisesti jonkinlainen miina tai muu ase. Yhden kohteeksi joutuneen aluksen omistajan mukaan kyseessä oli kuitenkin ”törmäys tuntemattomaan esineeseen”.

Yhdysvallat viittasi viime viikolla niukkasanaisesti tiedustelutietoihin, joiden mukaan Iran suunnittelee jonkinlaisia hyökkäyksiä Yhdysvaltojen intressejä vastaan Lähi-idässä. Tietojen on kerrottu olleen syynä Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeon Saksan vierailun perumiseen. Pompeo lensi sen sijasta Irakiin.

I oversaw Iran policy and planning at the Pentagon from 2009-2011, at the height of concerns over Iran’s nuclear progress, and no plausible contingency except invasion and regime change would require sending 120,000 US forces to the Middle East. https://t.co/tBbpEVzddM

• According to another video footage obtained by RT shows that another reported vessel that was subjected to "sabotage attack", A.Michel appears damaged after the incident off the coast of the #UAE yesterday.

The vessel could be seen tilting to one side slightly. pic.twitter.com/WvdGezmd9b

— EHA News (@eha_news) May 13, 2019