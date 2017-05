Donald Trump vuodetussa puhelumuistiossaan: Meillä on kaksi ydinsukellusvenettä Pohjois-Korean luona

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Filippiinien presidentin Rodrigo Duterten puhelusta litteroitu keskustelu on tullut julki netissä. Englanninkielisen keskustelumuistion olivat tehneet filippiiniläiset.

Presidentit puhuivat paljon Pohjois-Koreasta ja Kim Jong-unista. Ensimmäisenä asian otti esille Duterte, joka pyysi Trumpia pitämään yllä painetta "sillä niin kauan kuin ne raketit ja taistelukärjet ovat Kim Jong-unin käsissä emme koskaan ole turvassa, eikä voi tietää mitä tapahtuu seuraavaksi".

Donald Trump kysyi seuraavaksi Rodrigo Dutertelta "olemmeko tekemisissä jonkun kanssa joka on tasapainoinen vai ei ole tasapainoinen".

Duterte vastasi, että Kim ei ole tasapainoinen "ja hymyilee räjäyttäessään raketteja".

– Hän leikkii pommeilla, leluillaan, ja ulkonäöstä päätellen hänen mielensä ei toimi hyvin ja hän voi pimahtaa (might just go crazy) milloin vain, Rodrigo Duterte sanoi.

– No, hänellä on ruutia mutta hänellä ei ole toimitusjärjestelmää. Kaikki hänen rakettinsa räjähtävät. Se on hyvä uutinen. Mutta lopulta kun hän saa toimitusjärjestelmänsä..., Donald Trump totesi.

Duterte totesi Kiinan olevan asiassa "ässä", jonka pitäisi toimia.

– Meillä on paljon tulivoimaa siellä. Meillä on kaksi sukellusvenettä - parhaat maailmassa - meillä on kaksi ydinsukellusvenettä - ei niin, että haluaisimme käyttää niitä lainkaan. En ole koskaan nähnyt vastaavia kuin ne ovat mutta meidän ei tarvitse käyttää sitä mutta hän voi olla niin hullu että katsotaan mitä tapahtuu, Trumpin kerrotaan todenneen.