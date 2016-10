Vladimir Putin: Läntinen maailmanjärjestys sorsii Venäjää

– Vapaakauppa uhrataan ja maat käyttävät pakotteita poliittisen painostuksen keinona, ohittaen WTO:n ja yrittäen muodostaa suljettuja kaupallisia liittoja, joilla on tiukat säännöt ja esteet, joiden pääasialliset hyötyjät ovat heidän omat monikansalliset yhtiönsä, Vladimir Putin totesi Valdai-klubin kokouksen viimeisessä istunnossa.

Putinin puhe löytyy kokonaisuudessaan tästä. Siinä presidentti maalaa kuvan lännen johtamasta maailmanjärjestyksestä, joka sorsii Venäjää.

– Samanaikaisesti jotkut kumppaneistamme eivät osoita mitään halua ratkaista oikeita kansainvälisiä ongelmia, Putin sanoi.

– Mitään sopeutumista ei tapahdu Naton kaltaisissa kylmän sodan aikaan perustetuissa organisaatioissa, joiden ohi aika on tänä päivänä jo selvästi ajanut, presidentti jatkoi.

Hän totesi myös, että ”Etyjistä yritetään jatkuvasti tehdä jonkun ulkopoliittisia intressejä palveleva elin”. Etyj on pyrkinyt valvomaan Ukrainan rauhanprosessia. Sen tarkkailijat ovat toisinaan raportoineet separatisteille ja Venäjälle kielteisiä tietoja Itä-Ukrainan tapahtumista.

Vladimir Putin sanoi “heidän” jatkavan uhkien suoltamista.

– Kuvitteellisten ja myyttisten uhkien kuten ”Venäjän sotilaallinen uhka”. Tämä on tuottoisaa bisnestä, jota voidaan käyttää uuden rahan pumppaamiseen puolustusbudjetteihin kotona, liittolaisten taivuttamiseen yhden supervallan tahtoon, Naton laajentamiseen ja sen rakenteiden, joukkojen ja aseiden tuomiseen lähemmäs rajojamme.

Putin sanoi, ettei Venäjällä ole "mitään aikeita hyökätä kenenkään kimppuun".

– Tämä on aika absurdia. Minäkin luen niitä arvioita, joita te täällä olevat kirjoitatte ja mitä kolleganne Yhdysvalloissa ja Euroopassa kirjoittavat.

– Se on käsittämätöntä, typerää ja täysin epärealistista. Jo Euroopassa on 300 miljoonaa ihmistä. Nato-maissa yhdessä USA:n kanssa on varmaan 600 miljoonaa ihmistä. Venäjällä on vain 146 miljoonaa. On yksinkertaisesti täysin absurdia edes ajatella sellaista. Silti näitä ajatuksia käytetään heidän poliittisten tavoitteidensa ajamiseen.

Venäjän presidentin mielestä jotkut maat näkivät itsensä kylmän sodan voittajina ja alkoivat sitten muovata maailmaa omien etujensa mukaisesti.

– He hylkäsivät euforiassaan oleellisen ja tasa-arvoisen vuoropuhelun muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa, valitsivat olla parantamatta tai luomatta yleismaailmallisia instituutioita ja yrittivät sen sijaan tuoda koko maailman heidän omien organisaatioidensa normien ja sääntöjen piiriin. He valitsivat globalisaation ja turvan omille rakkaille itselleen – harvoille ja valituille – ei kaikille, mutta kaikki olivat valmiita hyväksymään tämän, Putin totesi.

Valdai on venäläiseliitin "eksklusiivinen" klubi asiantuntijoille. Se on järjestänyt keskustelutilaisuuksia Venäjästä Venäjällä vuodesta 2004.

Tällä kertaa kokouksen viimeiseen istuntoon osallistuivat Putinin rinnalla Suomen entinen presidentti Tarja Halonen, Itävallan entinen presidentti Heinz Fischer ja Etelä-Afrikan entinen presidentti Thabo Mbeki.