Verkkouutiset

Lunta ei ole alkavalla viikolla luvassa suuressa osassa maata. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Lauha sää lämmittää Suomea alkavalla viikolla

  • Julkaistu 14.12.2025 | 18:41
  • Päivitetty 14.12.2025 | 18:41
  • Sää
Elohopea nousee plussan puolelle suuressa osassa maata.
Lämmön ystäviä hemmotellaan ensi viikolla, kun Suomessa puhaltavat lauhat etelälounaiset tuulet. Asiasta kertoo Foreca.

Maanantaina sää on pilvinen ja tuulinen. Lapissa on luvassa lumisadetta, joka voi etenkin Pohjois-Lapissa olla runsasta. Meri-Lapin tasolla sade voi tulla vetenä. Maan etelä- ja keskiosissa on iltaa kohti yleistyviä hajanaisia vesisateita. Iltaan mennessä elohopea nousee plussan puolelle Meri-Lapista Pohjois-Karjalaan ulottuvan linjan eteläpuolella, ja etelärannikolla lämpötila voi kohota seitsemään asteeseen.

Tiistaina tuuli heikkenee maan keski- ja pohjoisosissa. Sää jatkuu pilvisenä, ja keskisessä Suomessa sataa paikoin vettä. Pohjoisessa on kuitenkin poutaa. Lämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 0-6 celsiusastetta, pohjoisessa pyöritään taas plussakelin ja kymmenen pakkasasteen välillä.

Säässä ei ole keskiviikkona luvassa suurta muutosta, vaan pilvinen ja lauha keli jatkuu. Etelä- ja keskiosiin on jälleen luvassa sadetta, lämpötilan jäädessä etelässä ja keskiosissa -2 … +6 asteeseen, pohjoisessa +2…-10 asteeseen.

Perjantaina on mahdollisuus, että lounaasta leviää maahan runsaampia sateita. Plussakeleistä päästään nauttimaan Etelä-Lappia myöten.

Viikonloppuun tultaessa pilvisyys säilynee runsaana, joskin länsirannikolla ja pohjoisessa voi tulla myös kirkkaampia hetkiä. Lämpötila pysynee lauhana sateiden painottuessa pohjoiseen.

