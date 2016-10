Venäjän huippusalainen vakoilusukellusvene poistui satamasta ensi kertaa 16 vuoteen

US Navy/Wikimedia Commons

Venäläinen ballistinen ohjussukellusvene Podmoskovie jätti hiljattain laiturinsa Severodvinskissä ensi kertaa peräti 16 vuoteen kertoo War is Boring.

Center for Analysis of Strategies and Technologies -ajatushautomon BMPD-blogia pitävä Oleg Kuleshov bongasi matkaan lähteneen sukellusveneen. Hänen ottamiaan kuvia aluksesta löytyy tämän linkin takaa.

Podmoskovie on ainutlaatuinen vakoilusukellusvene. Huippusalainen alus sai alkunsa Naton Delta IV –luokkana tunnettuna ydinkäyttöisenä ballistisena ohjussukellusveneenä vuonna 1986. Sitä on kuitenkin sittemmin muunneltu raskaasti.

Sukellusveneen ominaisuuksista on tihkunut julkisuuteen vain vähän tietoa. Sen uskotaan kuitenkin kykenevän muun muassa toimimaan Venäjän niin ikään huippusalaisten ydinkäyttöisten pienoissukellusveneiden emoaluksena. Pienoissukellusveneitä voidaan käyttää esimerkiksi erilaisiin tiedustelutehtäviin, kuten vedenalaisissa kaapeleissa kulkevan tietoliikenteen vakoiluun.

Venäjän valtiollinen media on kuvannut vakoilualusta "tieteelliseen tutkimukseen muunnetuksi sukellusveneeksi, joka toimii myös syvänmeren laitteiden emoaluksena".

Podmoskovie lähti mitä ilmeisimmin merille suorittamaan koepurjehduksia korjausten tai päivitysten jälkeen. Pitkään satamassa olleen aluksen on sen jälkeen määrä liittyä Venäjän pohjoiseen laivastoon.