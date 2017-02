Taistelut Itä-Ukrainassa kiihtyvät jälleen – "Mariupolin satamakaupunki uhattuna”

Itä-Ukrainan sotatoimet ovat tällä viikolla keskittyneet Avdijivkan alueelle Donetskin pohjoispuolella. Taistelut kiihtyivät viime yönä Suomen saikaa samaan aikaan, kun tilannetta käsiteltiin YK:n turvallisuusneuvostossa.

Venäjä on keskittänyt kapinallisten hallussa oleville Donetskin ja Luhanskin alueille, miehitetylle Krimin niemimaalle ja Ukrainan-vastaiselle rajalleen yhteensä yli 46 000 sotilasta, Ukrainan asevoimien yleisesikunnan päällikön avustaja, everstiluutnantti Andrii Dyda sanoo Verkkouutisille.

Alueella oleva Venäjän sotatoimiyhtymä muodostuu Dydan mukaan kahdestatoista pataljoonan vahvuisesta taisteluosastosta ja yhdestä komppanian vahvuisesta yksiköstä.

– Nämä joukot sijoittuvat toiseen portaaseen, joka on valmistautunut vahvistamaan paikallisista sekä venäläisistä palkkasotilaista muodostettuja 1. armeijakuntaa Donetskissa ja 2. armeijakuntaa Luhanskissa, hän sanoo.

Kaikki komentajat pataljoonatasosta ylöspäin ovat hänen mukaansa Venäjän vakinaisen armeijan ammattiupseereja, jotka toimivat Rostov-on-Donissa sijaitsevan eteläisen sotilaspiirin esikunnan alaisuudessa.

Parhaillaan käynnissä olevissa taisteluissa Venäjän tukemat joukot käyttävät Dydan mukaan tykistön ja kranaatinheittimistön täyttä kirjoa, erityisesti telatykkejä. Viimeisten parin päivän aikana hyökkäysoperaatioihin on osallistunut myös T-72-taistelupanssarivaunuja.

Ukrainan ulkoministeriön aiemmin tällä viikolla antamassa lausunnossa todettiin Venäjän tukemien joukkojen ampuneen raskaan tykistön lisäksi myös muun muassa Grad-raketinheittimillä. Ministeriö muistutti Minskin sopimusten kieltävän nämä aseet alueella.

Mariupol taas hyökkäysuhan alla

Ukrainan YK-suurlähettilään Volodymyr Jeltšenkon mukaan Avdijivkassa 16 000 siviiliä – joukossa 2 000 lasta – on vailla vettä, sähköä ja lämpöä. Pakkasta alueella on viime päivinä ollut jopa 18 astetta.

Vain muutaman kymmenen neliökilometrin suuruinen, mutta taajaan asuttu Avdijivka on tärkeä teollisuuskeskittymä ja liikenteen alueellinen solmukohta. Alueella tuotetaan merkittävä osa Ukrainan koksista, joka on maan terästeollisuuden tärkeä raaka-aine.

– Jos Avdijivkassa sijaitsevien koksin tuotantolaitosten toiminta keskeytyisi jatkuvan tykkitulen aiheuttamien vaurioiden vuoksi, myös Mariupolin metallitehtaat lamautuisivat, everstiluutnantti Dyda sanoo.

Metalliteollisuus on Avdijivkasta 150 kilometriä etelään sijaitsevan Mariupolin kaupungin suurin työllistäjä, ja alan yritysten osuus kaupungin kokonaistuotannosta on yli 90 prosenttia. Mariupolin satama Asovanmeren rannalla on Ukrainan suurimpia.

Sotatoimien eskaloituminen ei uhkaa vain lähes puolen miljoonan asukkaan suurkaupungin talouden ja infrastruktuurin toimintakykyä. Dydan mukaan myös kaupunkiin kohdistuva sotilaallinen uhka on jälleen välitön.

Mariupolista käytiin verisiä taisteluja viimeksi kesällä 2014, jolloin osa esikaupunkialueesta oli tilapäisesti Venäjän tukemien joukkojen käsissä. Silloin kaupunki jäi lopulta kokonaisuudessaan Ukrainan hallintaan.

Ukrainan viranomaiset ovat tällä viikolla esitelleet todisteita myös merivoimiensa An-26-kuljetuskoneen joutumisesta venäläisten tulituksen kohteeksi Mustanmeren yllä Odessan lähistöllä Ukrainalle kuuluvalla talousvyöhykkeellä satoja kilometrejä Mariupolista länteen. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut välikohtauksessa. [https://www.unian.info/politics/1754891-poroshenkos-office-confirms-russian-attack-on-ukraines-an-26-over-black-sea-photos.html]

Kreml on syyttänyt Itä-Ukrainan taistelujen kiihdyttämisestä Ukrainaa. Useimmissa läntisissä arvioissa syytöksiä ei ole pidetty uskottavina.

Toimittaja: Heikki Hakala