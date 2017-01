Donald Trump vetää Yhdysvallat Tyynenmeren vapaakauppasopimuksesta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut päätöksen, jolla Yhdysvallat irtautuu Tyynenmeren alueen vapaakauppasopimuksesta (TTP). Asiasta uutisoivan BBC:n mukaan päätös on osa määräyksiä, joita Trump aikoo heti kautensa aluksi tehdä uudistaakseen USA:n kauppapolitiikkaa.

Trump puhui tavoitteestaan irtautua TTP-sopimuksesta vaalikampanjansa aikana.

Sopimus allekirjoitettiin vuoden 2016 helmikuussa, ja se kattaa 40 prosenttia maailman talousalueista. Sopimus allekirjoitettiin pitkällisten neuvottelujen jälkeen, mutta esimerkiksi USA:n kongressi ei ole ratifioinut sopimusta. Trumpin uskotaan siirtyvän solmimaan yksittäisiä sopimuksia TTP:hen kuuluvien valtioiden kanssa.

Trumpin on odotettu linjaavan myös halustaan neuvotella uudelleen Yhdysvaltain, Kanadan ja Meksikon välisen vapaakauppasopimuksen heti maanantaina, Valkoisen talon virkamies kertoo NBC Newsille.

Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen (NAFTA) kumoaminen oli yksi Trumpin vaalilupauksista. Sopimus solmittiin vuonna 1994 Bill Clintonin presidenttikaudella. Sopimuksen tarkoituksena oli muun muassa poistaa suurin osa kolmen valtion välisistä tariffeista ja lisätä investointeja.

Sopimus on edistänyt maiden välistä vientiä ja on parantanut maatalous- ja teollisuustuotteiden tuottavuutta. Trump on kritisoinut sopimuksen tuhonneen Amerikan teollisuussektorin ja on kutsunut sitä "yhdeksi surkeimmista sopimuksista ikinä".

"Me tulemme aloittamaan NAFTAA, maahanmuuttoa ja rajaturvallisuutta koskevat neuvottelut", Trump sanoi sunnuntaina ylimmille neuvonantajilleen.