"Manipuloiva kiristäjä" – näin Donald Trumpin uusi Venäjä-neuvonantaja arvioi Vladimir Putinia

Fiona Hill ja Clifford G. Gaddy kuvailevat kirjassaan Mr. Putin: Operative in the Kremlin yksityiskohtaisesti Venäjän presidentin luonnetta ja toimintatapoja. Asiasta kertova Washington Post kuvailee kirjaa "500 sivun luonneanalyysiksi", joka ulottuu aina Putinin KGB-aikoihin. Hill on uusi Trumpin hallinnon Venäjä- ja Eurooppa-suhteista vastaava neuvonantaja.

Analyysissään Hill ja Gaddy rakentavat kuvan Putinistä mestarimanipuloijana ja kiristäjänä. Kirjoittajien mukaan Putin on erityisen taitava manipuloimaan informaatiota, hiljentämään sitä ja luomaan virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa.

– Hän voi täysin luottaa vain itseensä, Hill ja Gaddy kirjoittavat WP:n mukaan.

Kirjoittajien mukaan Putin ei myöskään itse enää aina kykene erottamaan totuutta valheesta.

Kirjoittajien mukaan myös esimerkiksi kapitalistinen talousjärjestelmä on Putinin ajatuksissa taistelukenttä.

– Putinin ymmärryksessä kapitalismi ei ole tuotantoa, johtamista ja markkinointia. Se on diilien tekemistä ja pelaamista. Kapitalismi ei ole työntekijöitä ja asiakkaita. Se on henkilökohtaisia kontakteja viranomaisten ja lainsäätäjien kanssa sekä lain porsaanreikien käyttämistä, kirjoittajat havainnollistavat.

Kirjoittajat arvioivat, että Putin valta ja lähipiiri on rakennettu eräänlaisen kauhun tasapainon varaan. Oma roolinsa on rahalla, mutta suurempi syy Putin lähipiirin lojaaliudelle on se, että iso osa rahasta on syntynyt toimista, jotka ovat laittomia tai voitaisiin sellaisiksi tulkita.

– Korruptoituneesta, jopa laittomasta, toiminnasta vaietaan, kunhan henkilö itse pysyy pelissä mukana.