Vladimir Putinin suomalainen sisäpiiriläinen sai ilmaiseksi 50 miljoonan euron jättipalatsin

Gennadi Timtsenko on saanut käytännössä ilmaiseksi itselleen Moskovan huippupaikalla sijaitsevan palatsin, kertoo venäläinen oppositiovaikuttaja ja korruption vastustaja Aleksei Navalnyi.

Navalnyi on julkaissut paljastuksista alta löytyvän videon. Se sisältää runsaasti kuvamateriaalia Timtsenkon palatsista. Rakennus on kuulunut aiemmin Neuvostoliiton johtajalle Nikita Hrustsoville.

Navalnyin mukaan ainutlaatuisen kiinteistön arvoa on vaikea määrittää, mutta tonttihintojen perusteella se on vähintäänkin noin 40–50 miljoonaa euroa.

Virallisten papereiden mukaan palatsialue on luovutettu veroparatiisissa toimiva sijoitusyhtiön haltuun vuonna 2013, jotta siitä voitaisiin tehdä hotelli. Todellisuudessa se on päätynyt kuitenkin venäläismiljardöörin residenssiksi.

– Te ette voi asua täällä, mutta Putinin kaveri voi. Te olette myös itse asiassa maksaneet tästä, Navalnyi toteaa videolla katsojille.

– Tämä on historiallinen rakennus, arkkitehtoninen monumentti, pala historiaa. Ei ole kovin kivaa antaa sitä noin vain miljardöörioligarkin kodiksi. Maatamme hallitsevat kuitenkin roistot ja huijarit, Navalnyi jatkaa.

Oppositiovaikuttajan selvitysten perusteella Timtsenko on rakennuttanut historialliselle tontille myös useita lisärakennuksia, joita ei löydy mistään virallisista asiakirjoista. Tontilta löytyvät muun muassa helikopterikenttä, lasten leikkipuisto ja ylellinen kylpyläkiinteistö.

Timtshenko tunnetaan Suomessa eräänä Jokerit-jääkiekkojoukkueen ja Hartwall-areenan omistajista. Hän on Venäjän presidentti Vladimir Putinin hyvä ystävä ja lähipiiriläinen.

Timtsenkolla on Suomen kansalaisuus. Navalnyi vilauttaa Suomen passia videolla kertoessaan oligarkin taustoista.

Timtsenko oli viime vuonna Venäjän Forbesin ”valtion tilausten kuninkaallisten” listalla kolmantena. Hänen yhtiönsä sai kaikkiaan 1,9 miljardin euron arvosta tilauksia Venäjän federaatiolta.

Venäjällä on Aleksei Navalnyin mukaan kehitetty uudenlainen järjestelmä.

– Yhtäältä kaikki on valtion omistamaa - aina valtion yhtiöistä tällaisiin asumuksiin. Toisaalta valtiota itseään hallitsee rosvojoukko, joka käsittelee sitä kuin yksityistä omaisuuttaan.

Oppositiovaikuttaja kehottaa katsojia pohtimaan, "kuka Timtsenko oikein on".

– Hän on siis miljardööri, joka on tienannut miljardinsa meidän kustannuksellamme. Pohjimmiltaan kyse on kuitenkin vain Suomen kansalaisesta, joka on asettunut asumaan historialliselle tontille kaupungin parhaalla paikalla.