Ukrainan pitää viestejä aitoina: Näin Putinin avustaja suunnitteli äskettäin Kiovan kaatamista

Ukrainalainen Cyberjunta-hakkeriryhmä on julkaissut sähköposteja, joiden se väittää olevan peräisin Vladislav Surkovilta. ”Kremlin harmaana kardinaalina” tunnettu Surkov on vaikutusvaltainen päättäjä ja eräs Venäjän presidentti Vladimir Putinin läheisistä avustajista.

Foreign Policyn mukaan viesteissä suunnitellaan Kiovan nykyisen hallinnon kaatamista ja epävakauden ruokkimista maassa tämän vuoden lopussa ja ensi vuoden alussa. Sähköpostit löytyvät tästä.

Sähköpostit sisältävät kaikkiaan 22 sivua asiakirjoja, joissa käydään läpi suunnitelma, johon kuuluu muun muassa kansallismielisten ja separatististen poliitikkojen tukemista ja pyrkimys saada aikaiseksi ennenaikaiset vaalit. Viesti on päivätty elokuun lopulle.

”Uuden parlamentin poliittisten voimien hallitsemiseksi on luotava suotuisat olosuhteet”, eräässä julkaistussa raportissa todetaan.

”Ukrainan poliittisen tilanteen perustavanlaatuisten muutosten vuoksi on mahdollista saavuttaa Donbassin (nimitys Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin separatistialueille) palauttaminen Ukrainalle Venäjän ehdoilla”, asiakirjassa todetaan.

Varsinaiseksi toimintaikkunaksi kaavaillaan tämän vuoden marraskuusta ensi vuoden maaliskuuhun ulottuvaa aikaa.

Ukrainan tiedustelupalvelu SBU:n kansliapäällikkö Oleksander Tkatshuk totesi tiistaina pitävänsä viestejä aitoina.

– Meillä on ainoastaan pääsy julkistettuihin asiakirjoihin, eikä meillä ole kontakteja julkaisusta vastaneeseen hakkeriryhmään. Meillä ei ole siis mahdollisuutta selvittää, onko asiakirjoja muuteltu ennen kuin ne toimitettiin sähköpostilla, Tkatshuk sanoi.

Vähän tunnettu hakkeriryhmä on kertonut toimivansa yhteistyössä kolmen muun hakkeriryhmän kanssa. He aikovat julkaista lähipäivinä lisää Surkovin kirjeenvaihtoa.

Vladislav Surkovin uskotaan olleen suuressa roolissa Krimin niemimaan valloituksessa ja liittämisessä Venäjään. Hän on sekä Yhdysvaltojen että EU:n pakotelistoilla. Surkov on toiminut Venäjän edustajana Ukrainan rauhanneuvotteluissa.

Presidentti Putinin tiedottaja Dmitri Peskov on kiistänyt Vladislav Surkovista esitetyt väitteet.

– Olen tuntenut hänet yli kymmenen vuotta, ja niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin hakkerit ovat syyttäneet häntä milloin mistäkin. Hän on kyvykäs mies, joten on vain luonnollista, että häneen on yritetty kytkeä erilaisia syytöksiä, Peskov sanoi Venäjän medialle.

– Useimmissa tapauksissa näillä ei ole mitään tekemistä asioiden todellisen laidan kanssa.

Vladislav Surkov on lyhyen ajan sisällä jo toinen Vladimir Putinin lähipiiriläinen, joka on väitetysti kyetty kytkemään Ukrainan tilanteen manipulointiin.

Ukrainan valtakunnansyyttäjänvirasto julkaisi hiljattain nauhoituksia puheluista, joiden se katsoo osoittavan, että Venäjän johto oli avainroolissa Krimin tapahtumien ja Itä-Ukrainan sotaan johtaneiden levottomuuksien järjestämisessä.

Verkkouutiset on kertonut nauhoista ja niin paljastuksista lisää tässä ja tässä.

Ukrainalaisten mukaan Vladimir Putinin läheinen neuvonantaja Sergei Glazjev keskustelee alkuvuodesta 2014 tehdyillä äänitteillä Krimillä ja Itä-Ukrainassa toimivien tahojen kanssa. Keskusteluissa ohjaillaan separatisteja ja järjestellään levottomuuksia, joiden nojalla Venäjä voisi puuttua alueen tilanteeseen sotilaallisesti.