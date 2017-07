Ruotsin pääministeri tietovuotoskandaalista: Sain tiedon asiasta tammikuussa

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven on kutsunut maan puolueet neuvotteluihin maata ravistelevasta tietovuotoskandaalissa. Löfven kertoi tänään pitämässään lehdistötilaisuudessa, että hallitus ei voi paljastaa julkisuuteen kaikkia asiaan liittyviä tietoja, mutta tarjoavansa puoluejohtajille ja viranomaisjohdolle lisätietoja tapahtuneesta.

Löfven ei kertonut lehdistötilaisuudessa muutoksista hallituksen kokoonpanossa, mutta paineen ministerieroja kohtaan arvioidaan kasvaneen. Hän sanoi itse saaneensa tiedon vuodosta tämän vuoden tammikuussa. Ruotsissa on kohun aikana arvuuteltu, missä vaiheessa pääministeri on ollut asiasta tietoinen. Tieto siitä, että Löfvenille kerrottiin tapahtumasta tammikuussa, voi entisestään vaarantaa vasemmistohallituksen asemaa.

– Kun sain asiasta tiedon, prioriteettini on ollut tietojen turvaaminen, Löfven sanoi.

Skandaalissa on kyse Ruotsin liikennevirastosta vuotaneista tiedoista, joihin kuuluu muun muassa maan ajokorttirekisteri kuvineen. Vuotaneeseen aineistoon sisältyy salaista tietoa myös Ruotsin teistä, tunneleista, silloista ja satamista. Lisäksi mukana on kerrottu olevan tietoja, joiden avulla on helppo selvittää esimerkiksi Ruotsin ilmavoimien hävittäjälentäjien henkilöllisyydet.

Taustalla on rekistereiden ylläpidon ulkoistaminen Itä-Euroopan maihin, joissa paikallisilla työntekijöillä on ollut pääsy rekistereihin, vaikka heillä ei ole siihen vaadittavia turvaluokituksia, eikä heidän taustojaan ole tarkastettu etukäteen. Ulkoistamiset ovat olleet Ruotsin tietoturvalakien vastaisia.

Sosialidemokraattien hallituskumppani ympäristöpuolue on Expressenin mukaan kieltäytynyt kommentoimasta kohua ja vedonnut asian kuuluvan liikennevirastosta vastaavalle demariministerille. Ympäristöpuolueen toinen puheenjohtaja Isabella Lövin on myös Ruotsin varapääministeri.

Hallitus horjuu

Oppositiopuolueet ovat uhanneet kohun keskiöön joutuneita ministereitä epäluottamusäänestyksellä.

Oikeistopuolueiden, ruotsidemokraattien ja vasemmistopuolueen puheenjohtajien lausuntojen perusteella näyttää todennäköiseltä, että edessä on koko opposition yhteinen epäluottamuslause. Löfvenin hallituksella on parlamentissa reilu vähemmistö, joten jo oikeistopuolueiden ja ruotsidemokraattien äänet riittäisivät epäluottamuslauseen läpimenoon.

Tukholman yliopiston valtiotieteiden professorin Tommy Möllerin mukaan koko opposition tukema epäluottamuslause olisi Ruotsin politiikassa "iso asia".

– Niin on käynyt vain kerran aiemmin vuonna 1985, jolloin kohteena oli yksittäinen ministeri, Lennart Bodström. Hän sai äänestyksessä taakseen enemmistön, Möller sanoo Dagens Nyheterille.

Toisin kuin Suomessa, Ruotsissa epäluottamuslauseäänestykset ovat jo itsessään erittäin poikkeuksellisia. Oikeistoallianssi on viimeksi esittänyt epäluottamusäänestystä vuonna 2002 ja vasemmistopuolueet vuonna 1980.

Möllerin mukaan on todennäköistä, että epäluottamuslauseen kohteena olevat ministerit eroavat ennen varsinaista äänestystä. On kuitenkin vielä epäselvää, aikooko oppositio toteuttaa uhkauksensa epäluottamuslauseesta, ja ketkä ministereistä joutuvat sen kohteeksi.

Erityisen ahtaalle kohussa ovat joutuneet maan sisäministeri Anders Ygeman, puolustusministeri Peter Hultqvist ja infrastruktuuriministeri Anna Johansson. Johansson vastaa tietovuodon lähteenä olevan Ruotsin liikenneviraston toiminnasta. Ygemania ja Hultqvistia taas syytetään tapahtuneen salailusta. Lehtitietojen mukaan molemmat ministerit saivat tiedon vuodosta jo vuoden 2016 alussa, mutta kumpikaan ei kertonut asiasta Johanssonille, eduskunnalle tai julkisuuteen. Johansson on pääministeri Löfvenin mukaan kertonut saaneensa tiedon tapahtuneesta vasta tämän vuoden tammikuussa.

Löfven joutui lehdistötilaisuudessa median paineen alle siitä, miksi hän ei ole tiennyt asiasta aiemmin, ja miksi tapahtuneesta ei ole kerrottu julkisuuteen. Lehtitietojen mukaan tietovuoto on vaarantanut monien tavallisten ruotsalaisten tietoturvaa.

Osa asiantuntijoista on arvioinut, että kohu voi johtaa jopa pääministerin ja siten koko hallituksen eroon.

– Jos mediat eivät olisi paljastaneet asiaa kaksi viikkoa sitten, olisivatko ministerit edes ajatelleet kertoa asiasta julkisuuteen, eduskunnalle ja oppositioille? ihmettelee Maltillisen kokoomuksen parlamentaarikko ja turvallisuuspoliittinen puhemies Hans Wallmark SVT:lle.

Wallmark sanoo pitävänsä tapahtunutta vuotoa erittäin vakavana.