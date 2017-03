Miksi Venäjän lähettiläs tapasi Donald Trumpin väkeä? Vladimir Putinin tiedottaja selittää

– Tämä on hänen työtään. Hän keskusteli kahdenvälisistä suhteista ja siitä, mitä Yhdysvalloissa on tekeillä, jotta me Moskovassa saisimme siitä paremman käsityksen, Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov sanoo CNN:n haastattelussa.

Peskovilta kysyttiin Venäjän Yhdysvaltojen suurlähettilään Sergei Kisljakin keskusteluista presidentti Donald Trumpin (r.) lähipiirin kanssa.

Dmitri Peskovin mukaan niin kaikki Venäjän kuin Yhdysvaltojenkin lähettiläät toimivat samalla tavalla asemapaikoillaan.

Kysymys mahdollisista tapaamisista Donald Trumpin vastaehdokkaan, demokraattien Hillary Clintonin lähipiirin kanssa, saa Peskovin miettimään. Vastaavista tapaamisista Clintonin kampanjaväen kanssa ei ole puhuttu julkisuudessa.

– Jos tarkastellaan joitakin Hillary Clintonin kampanjaan kytköksissä olevia henkilöitä - hänen kampanjansa aikana - havaittaisiin varmaankin, että hänellä (Kisljak) oli vastaavia tapaamisia, Peskov muotoilee.

Kremlin tiedottaja korostaa vielä lopuksi, ettei missään Kisljakin ja amerikkalaisten tapaamisissa käsitelty vaaleja tai presidentin valintaprosessia.

Donald Trumpin lähipiiriläisten kontaktit Kisljakin kanssa ovat nousseet poliittiseksi kuumaksi perunaksi Yhdysvalloissa.

Trumpin turvallisuusneuvonantaja Michael Flynn joutui eroamaan pian nimityksensä jälkeen, kun selvisi, ettei hän ollut kertonut presidentin hallinnolle vaalien jälkeisistä puheluistaan Sergei Kisljakin kanssa.

Myös Donald Trumpin oikeusministeri Jeff Sessions on joutunut hankaluuksiin yhteydenpidosta Venäjän suurlähettilään kanssa.

Sessions kiisti tavanneensa Venäjän edustajia senaatille antamassaan todistuksessa ennen virkaan astumistaan. Sittemmin paljastui, että hän oli tavannut Kisljakin ainakin kahdesti Trumpin kampanjan aikana.