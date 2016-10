Vladimir Putin Aleppo-syytöksistä: Jos me emme saa olla siellä, miksi te olette Mosulissa?

Venäjän presidentti Vladimir Putin on puolustanut kovin sanoin maansa osallistumista Syyrian pommituksiin Sotšissa järjestetyssä Valdai-tapaamisessa. Putin sanoo paneelikeskustelussa, josta Venäjän presidentinhallinto on julkaissut sivuillaan videon, että Venäjä ei aio lopettaa hyökkäyksiään ennen kuin Eurooppa ja Yhdysvallat tekevät samoin.

– Jos me emme saa olla Aleppossa, miksi te saatte olla Mosulissa? Putin kysyy.

Suomea tapaamisessa edustanut presidentti Tarja Halonen kertoi keskustelun avauspuheenvuorossaan Kallion kirkon aloittamasta käytänteestä soittaa kirkon kelloja Aleppon uhrien muistolle.

Putin suhtautui Halosen puheisiin äkäisesti ja sanoi, että jos Aleppon uhreille soitetaan kelloja, niitä tulisi soittaa myös lännen tekemien hyökkäysten uhreille.

– Tietääkseni terroristit ovat ampuneet yli 200 ihmistä pysäyttääkseen hyökkäyksen Mosuliin. Emme voi unohtaa tätä. Entä Afganistan? 120 ihmisen hääseurueita on pyyhkäisty kuoliaaksi yhdessä ilmaiskussa. Yhdessä iskussa! Olemmeko unohtaneet? Mitä sitten tapahtuu Jemenissä? Antaa kellojen soida kaikille näille viattomille uhreille, Putin sanoo.

Hänen mukaansa Venäjän on oltava mukana taistelussa terrorismia vastaan.

– Haluatteko, että emme tee mitään, kun he ottavat panttivankeja kaupungeissa? Oppikaa Israelista, se ei ikinä anna periksi. He taistelevat loppuun asti, ja sen takia he ovat ylipäätään olemassa. Ei ole toista vaihtoehtoa, meidän on taisteltava, Putin sanoo.

Halosen ja Putinin lisäksi Valdai-tapaamisen päättäneeseen paneelikeskusteluun osallistuivat Itävallan entinen presidentti Heinz Fischer ja Etelä-Afrikan entinen presidentti Thabo Mbeki. Valdai-tapaaminen pidettiin 24.–27. lokakuuta.